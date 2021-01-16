Згідно з офіційним лором: шанувальник Dota 2 сформував цікавий рейтинг героїв
Фанат популярної гри Dota 2 вирішив розставити героїв згідно з їхньою могутністю за офіційним лором відеогри. Геймер розподілив усіх ігрових персонажів з цієї гри на п'ять категорій.
Геймер з нікнеймом ABCDSulci поділився цікавим постом на платформі reddit. Він вирішив сформувати свій рейтинг могутності героїв Dota 2 згідно з офіційним лором цієї дуже популярної відеогри.
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Шанувальник цієї гри вирішив розподілити персонажів гри на декілька категорій згідно з їхньою могутністю за офіційним лором. Всього ABCDSulci виділив п'ять наступних рівнів:
- Космічний – герої, які відіграють надважливу роль у лорі гри Dota 2. Весь всесвіт цієї відеогри не може існувати без цих персонажів.
- Божественний – герої, які відіграють також значну роль у цьому лорі. За людськими мірками ці персонажі справжні боги чи демони. Без цих героїв всесвіт Dota 2 може існувати, але матиме інший вигляд.
- Надлюди – герої, здібності яких важко назвати космічними чи божественними. Їх вміння земні та досить прості. У цю категорію могли потрапити безсмертні чи дуже старі персонажі.
- Маги – герої, яких важко відрізнити від звичайних людей чи інших істот. Але у таких персонажів є здібності, які мають магічний характер.
- Мирні – герої, які майже не відрізняються від простих людей чи інших створінь. Але такі персонажі володіють значними знаннями та вміннями у різноманітних категоріях.
На думку ABCDSulci, всесвіт Dota 2 не може існувати без таких 8 героїв: Ancient Apparition, Arc Warden, Chaos Knight, Elder Titan, Enigma, IO, Keeper of the Light та Weaver. До категорії богів чи демонів геймер відніс 17 персонажів, а серед надлюдей опинилася чимала кількість героїв – 31. Найбільше представників серед магів – 35, а до списку мирних потрапило 29 персонажів.
Користувачам у мережі сподобався такий рейтинг, хоча й вони відзначили, що він ще не ідеальний. У коментарях під цим постом геймери активно обговорюють позиції різноманітних героїв та пропонують свої зміни.
Рейтинг могутності героїв з гри Dota 2 згідно з офіційним лором / світлина користувача ABCDSulci з платформи reddit
Dota 2Багатокористувацька відеогра, яка була випущена компанією Valve у 2011 році. У грі змагаються 2 команди по 5 гравців у кожній. Геймери контролюють лише одного героя зі спеціальним набором вмінь. Головним завданням є знищення ворожого табору (бази).
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