Фанат популярної гри Dota 2 вирішив розставити героїв згідно з їхньою могутністю за офіційним лором відеогри. Геймер розподілив усіх ігрових персонажів з цієї гри на п'ять категорій.

Геймер з нікнеймом ABCDSulci поділився цікавим постом на платформі reddit. Він вирішив сформувати свій рейтинг могутності героїв Dota 2 згідно з офіційним лором цієї дуже популярної відеогри.

Шанувальник цієї гри вирішив розподілити персонажів гри на декілька категорій згідно з їхньою могутністю за офіційним лором. Всього ABCDSulci виділив п'ять наступних рівнів:

Космічний – герої, які відіграють надважливу роль у лорі гри Dota 2. Весь всесвіт цієї відеогри не може існувати без цих персонажів.

Божественний – герої, які відіграють також значну роль у цьому лорі. За людськими мірками ці персонажі справжні боги чи демони. Без цих героїв всесвіт Dota 2 може існувати, але матиме інший вигляд.

Надлюди – герої, здібності яких важко назвати космічними чи божественними. Їх вміння земні та досить прості. У цю категорію могли потрапити безсмертні чи дуже старі персонажі.

Маги – герої, яких важко відрізнити від звичайних людей чи інших істот. Але у таких персонажів є здібності, які мають магічний характер.

Мирні – герої, які майже не відрізняються від простих людей чи інших створінь. Але такі персонажі володіють значними знаннями та вміннями у різноманітних категоріях.

На думку ABCDSulci, всесвіт Dota 2 не може існувати без таких 8 героїв: Ancient Apparition, Arc Warden, Chaos Knight, Elder Titan, Enigma, IO, Keeper of the Light та Weaver. До категорії богів чи демонів геймер відніс 17 персонажів, а серед надлюдей опинилася чимала кількість героїв – 31. Найбільше представників серед магів – 35, а до списку мирних потрапило 29 персонажів.

Користувачам у мережі сподобався такий рейтинг, хоча й вони відзначили, що він ще не ідеальний. У коментарях під цим постом геймери активно обговорюють позиції різноманітних героїв та пропонують свої зміни.

Рейтинг могутності героїв з гри Dota 2 згідно з офіційним лором / світлина користувача ABCDSulci з платформи reddit