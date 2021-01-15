Стрімер з нікнеймом ArthuurrrP став першою людиною у світі, яка змогла виконати трюк з відеогри Mario Kart Wii. Цей маневр має назву "ультразріз", а шанси на успіх дуже мізерні.

Відомий відеоігровий журналіст Роб "Slasher" Бреслау опублікував у своєму твіттері цікаву новину. Він написав, що один стрімер зміг першим у світі виконати надскладний трюк з відеогри Mario Kart Wii.

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Відеогра Mario Kart Wii вийшла ще у 2008 році ексклюзивно для платформи Nintendo Wii. За жанром це перегони, а геймери можуть змагатися із суперниками з усього світу. Кожна копія цієї відеогри продавалася разом зі спеціальним кермом, яке повинно було зробити керування у грі простішим та інтуїтивнішим. У кожній частині цієї серії розробники придумують численну кількість зрізів, які допомагають майстерним гравцям випереджати своїх суперників.

Але цікаво, що спідраннери та геймери самі намагаються відшукувати різноманітні зрізи, які розробники не задумували як геймплейні механіки. Для цього шанувальники цієї серії використовують різноманітні сторонні програми. У 2016 році на трасі Rainbow Road геймери відшукали надскладний "ультразріз", але виконати його вийшло лише за допомогою спеціальної програми.

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Лише у 2021 році цей трюк вийшло провернути своїми руками у стрімера з нікнеймом ArthuurrrP. Він зміг виконати цей надскладний маневр на одному зі своїх останніх стрімів. Для цього йому знадобилося 5 років та понад 10 тисяч спроб. За даними спільноти Mario Kart, шанс виконати цей "ультразріз" на карті Rainbow Road складає всього 0,00001%.

Вже понад 250 тисяч геймерів переглянуло відео, на якому можна побачити виконання цього надскладного трюку. А головний герой ArthuurrrP у своєму твіттері подякував всім та написав наступне:

Я не заслуговую на все це визнання, хлопці. Щиро дякую вам всім. Клянусь, ви розчулили мене. Ви всі чудові. Така прекрасна громада. Я так пишаюся тим, що є частиною цього.

Дивіться відео, на якому можна побачити виконання надскладного трюку з відеогри Mario Kart Wii