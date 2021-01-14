Фанати серії відеоігор Assassin's Creed змогли розшифрувати мову вигаданої цивілізації Ісу. Один із директорів компанії Ubisoft відзначив, що у геймерів справді вийшло перекласти їх послання.

Шанувальники Assassin's Creed на youtube-каналі Access The Animus випустили відео з розшифруванням мови цивілізації Ісу. Виявляється, що розробники із Ubisoft придумали для серії цих відеоігор цілу абетку.

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У серії відеоігор Assassin's Creed згадки про стародавню цивілізацію Ісу з'являлися неодноразово. Це гуманоїдна раса, яка населяла планету до появи людей. Походження цієї цивілізації поки невідоме, геймери знають лише, що саме ці "боги" й створили людство, щоб керувати ним. Війна та спалах на сонці майже знищили цивілізацію Ісу, але по собі вони залишили різноманітні технології та артефакти.

У всіх відеоіграх цієї серії можна знайти різноманітні згадки чи записи, які залишилися від цієї цивілізації. Шанувальники Assassin's Creed вже неодноразово намагалися їх розшифрувати, але вийшло зробити це лише у 2021 році. Дуже допомогла геймерам остання частина цієї серії з назвою Assassin's Creed Valhalla. У цій відеогрі є об'єкти з написами та різноманітні тексти мовою Ісу. Також варто зазначити, що час від часу персонажі гри розмовляють цією мовою.

Геймери дізналися переклад певних фраз та слів й змогли розшифрувати мову цивілізації Ісу. Шанувальники Assassin's Creed зрозуміли, як у цій вигаданій мові будуються речення, як працюють відмінки та часи. Поки у фанатів вийшло перекласти на англійський лише частину послань, бо тексти у ранніх іграх цієї серії відрізняються від вже розшифрованих. Автори відзначили, що у цієї мови можуть бути різноманітні діалекти, тому вони продовжать свою роботу.

Цікаво, що один із розробників серії Assassin's Creed Дарбі Макдевітт відзначив це відео у своєму твіттері. Він написав, що автори каналу Access The Animus дійсно змогли перекласти зашифровані їх командою послання.

Дивіться відео, у якому розповідається про роботу над розшифровкою мови Ісу