Геймери вважали, що відшукали у культовій відеогрі The Last of Us цікаву пасхалку. Але один із розробників гри розчарував фанатів, бо написав, що це просто баг.

Відеогра The Last of Us вийшла ще у 2013 році, але продовжує мати попит серед геймерів й зараз. Ми вже розповідали про цікаву пасхалку, яку так й не змогли відшукати шанувальники гри. Цього разу геймери вже змогли знайти цікавий секрет, але один із розробників відеогри назвав цю відсилку багом.

Ще у травні 2020 року геймери відшукали фейкову пасхалку з мурахами та грибом кордицепсом. У всесвіті The Last of Us саме цим грибом була уражена значна частина населення планети. Чимала кількість людей перетворилася на зомбі, а вижили одиниці. Варто відзначити, що цей гриб у реальності паразитує на різноманітних комахах. Наприклад, Ophiocordyceps unilateralis (Кордицепс однобокий) вражає лише мурах та може впливати на поведінку своїх хазяїв.

На екрані одного з телевізорів геймери помітили зображення мурахи, яка уражена грибом кордицепсом. Ця фейкова пасхалка знаходиться на самому початку гри та її дуже важко помітити. Зображення комахи може з'явитися на екрані лише після перезапуску гри. Чимала кількість користувачів відзначила, що мураху можна було відшукати лише випадково.

Дивіться відео, у якому розповідається про цей фейковий секрет

Геймерам дуже сподобалася така пасхалка, але всіх розчарував Курт Маргено – один із розробників відеогри The Last of Us. У своєму твіттері Курт написав, що займався створенням цієї локації у грі, але не пам'ятає, щоб він чи його колеги залишали там пасхалку. Такі зображення з мурахами використовувалися як стандартні шейдери при тестуванні відеогри. Також Курт відзначив, що він зробив щось не так, якщо геймери знайшли цих комах. Отже, це просто баг чи технічний недолік відеогри, хоча цікавий.