Геймеры считали, что нашли в культовой видеоигре The Last of Us интересную пасхалку. Но один из разработчиков игры разочаровал фанатов, поскольку написал, что это просто баг.

Видеоигра The Last of Us вышла еще в 2013 году, но продолжает пользоваться спросом среди геймеров и сейчас. Мы уже рассказывали об интересной пасхалке, которую так и не смогли отыскать поклонники игры. На этот раз геймеры уже смогли найти интересный секрет, но один из разработчиков видеоигры назвал эту отсылку багом.

Читайте также 7 лет на поиски: геймеры так и не смогли найти интересную пасхалку в культовой видеоигре – фото

Еще в мае 2020 года геймеры нашли фейковую пасхалку с муравьями и грибом кордицепсом. Во вселенной The Last of Us именно этим грибом была поражена значительная часть населения планеты. Немалое количество людей превратилось в зомби, а выжили единицы. Стоит отметить, что этот гриб в реальности паразитирует на различных насекомых. Например, Ophiocordyceps unilateralis (Кордицепс однобокий) поражает только муравьев и может влиять на поведение своих хозяев.

На экране одного из телевизоров геймеры заметили изображение муравья, который поражен грибом кордицепсом. Эта фейковая пасхалка находится в самом начале игры и ее очень трудно заметить. Изображение насекомого может появиться на экране только после перезапуска игры. Немалое количество пользователей отметило, что муравья можно было найти только случайно.

Смотрите видео, в котором рассказывается об этом фейковом секрете

Геймерам очень понравилась такая пасхалка, но всех разочаровал Курт Маргено – один из разработчиков видеоигры The Last of Us. В своем твиттере Курт написал, что занимался созданием этой локации в игре, но не помнит, чтобы он или его коллеги оставляли там пасхалку. Такие изображения с муравьями использовались как стандартные шейдеры при тестировании видеоигры. Также Курт отметил, что он сделал что-то не так, если геймеры нашли этих насекомых. А значит, это просто баг или технический недостаток видеоигры, хотя интересный.