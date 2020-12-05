7 лет на поиски: геймеры так и не смогли найти интересную пасхалку в культовой видеоигре – фото
В культовой видеоигре The Last of Us разработчики оставили интересную пасхалку, но геймеры так и не смогли ее найти. Об этом секрете рассказал один из бывших сотрудников Naughty Dog.
Бывший сотрудник компании Naughty Dog Родни Рос в своем твиттере рассказал о пасхалке из игры The Last of Us (вышла еще в 2013 году). Геймеры за 7 лет так и не смогли заметить этот секрет на одной из локаций.
Интересно Перезапуск легендарной серии видеоигр: в сети появились первые слухи
Родни в студии Naughty Dog отвечал за дизайн уровней, именно он и оставил эту пасхалку на локации "Пляж" (для многопользовательского режима). Там можно найти обломки самолета под названием "Hog Wild", который принадлежит Виктору "Салли" Салливану. Это один из основных героев видеоигры Uncharted: Drake's Fortune.
Также Родни Рос отметил, что это просто пасхалка и нет никакой связи между вселенными Uncharted и The Last of Us. В своем твиттере он написал:
Не говорю, что это канон. Но я взял самолет с первой Uncharted, разнес его на куски и оставил там.
Самолет "Hog Wild" из видеоигры Uncharted: Drake's Fortune / фотография из твиттера Родни Риса
Обломки самолета "Hog Wild" в игре The Last of Us / фотография из твиттера Родни Риса
The Last of UsВидеоигра, которая была разработана студией Naughty Dog. Вышла в 2013 году эксклюзивно на PS3, а позже и на PS4. В этой игре человечество было поражено смертельным грибком, большая часть населения вымерла или превратилась в зомби. Сюжет посвящен приключениям контрабандиста Джоэла и девочки Элли. Игра The Last of Us получила всеобщее признание среди игровой прессы и геймеров, высокие оценки и множество наград.
Поделиться новостью
-
Call of Duty Warzone и Black Ops Cold War объединят 16 декабря: что ждет игроковсегодня , 13:15
-
Among Us уже не в топе: Steam назвал самые популярные игры за последнюю неделю30 ноября , 10:44
-
Стартует серия турниров Cocktail PONT с призовым фондом в 21 миллион гривен: как присоединиться30 ноября , 16:42