В культовой видеоигре The Last of Us разработчики оставили интересную пасхалку, но геймеры так и не смогли ее найти. Об этом секрете рассказал один из бывших сотрудников Naughty Dog.

Бывший сотрудник компании Naughty Dog Родни Рос в своем твиттере рассказал о пасхалке из игры The Last of Us (вышла еще в 2013 году). Геймеры за 7 лет так и не смогли заметить этот секрет на одной из локаций.

Родни в студии Naughty Dog отвечал за дизайн уровней, именно он и оставил эту пасхалку на локации "Пляж" (для многопользовательского режима). Там можно найти обломки самолета под названием "Hog Wild", который принадлежит Виктору "Салли" Салливану. Это один из основных героев видеоигры Uncharted: Drake's Fortune.

Uncharted: Drake's Fortune – это первая часть в серии Uncharted. Сюжет повествует о приключениях Нейтана Дрейка, известного охотника за сокровищами.

Также Родни Рос отметил, что это просто пасхалка и нет никакой связи между вселенными Uncharted и The Last of Us. В своем твиттере он написал:

Не говорю, что это канон. Но я взял самолет с первой Uncharted, разнес его на куски и оставил там.

Самолет "Hog Wild" из видеоигры Uncharted: Drake's Fortune / фотография из твиттера Родни Риса

Обломки самолета "Hog Wild" в игре The Last of Us / фотография из твиттера Родни Риса