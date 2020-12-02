Перезапуск легендарной серии видеоигр: в сети появились первые слухи
Инсайдеры сообщают, что Ubisoft начала работать над новой частью в серии Prince of Persia. Новая игра может стать перезапуском всей франшизы.
На youtube-канале индийского инсайдера Lazy Assassin вышло видео, в котором этот автор рассказывает, что студия Ubisoft работает над новой частью Prince of Persia.
Интересно Видеоигры с непревзойденной зимней атмосферой – подборка
Lazy Assassin отмечает, что новая часть в серии Prince of Persia находится на раннем этапе производства. Разработчики пока только продумывают общую концепцию новой видеоигры. Также инсайдер сообщает, что студия Ubisoft планирует полностью обновить игровые механики, а выход новой части Prince of Persia может произойти не ранее 2023 года. Компания пока официально не анонсировала новую видеоигру в этой серии.
Lazy Assassin рассказал о релизе ремейка Prince of Persia The Sands of Time еще за несколько месяцев до его анонса. Ремейк этой видеоигры должен выйти 21 января 2021 года на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Разработчики обещают полностью обновить графику для этого проекта и переосмыслить некоторые механики. Также в этом ремейке можно будет разблокировать видеоигру Prince of Persia 1989 года.
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time выйдет уже в 2021 году / фотография с портала SlashGear
Prince of PersiaФраншиза видеоигр, которая была создана Джорданом Мехнером. В играх этой серии рассказывается о приключениях известного Принца из древнего Ирана. Основа во всех видеоиграх этой франшизы почти одинакова – перемещение по многоэтажных зданиях с выполнением различных акробатических трюков (паркур), а также столкновения с врагами. В 2010 году студия Walt Disney Pictures даже выпустила фильм по мотивам видеоигры Prince of Persia The Sands of Time.
Поделиться новостью