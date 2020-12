Инсайдеры сообщают, что Ubisoft начала работать над новой частью в серии Prince of Persia. Новая игра может стать перезапуском всей франшизы.

На youtube-канале индийского инсайдера Lazy Assassin вышло видео, в котором этот автор рассказывает, что студия Ubisoft работает над новой частью Prince of Persia.

Интересно Видеоигры с непревзойденной зимней атмосферой – подборка

Lazy Assassin отмечает, что новая часть в серии Prince of Persia находится на раннем этапе производства. Разработчики пока только продумывают общую концепцию новой видеоигры. Также инсайдер сообщает, что студия Ubisoft планирует полностью обновить игровые механики, а выход новой части Prince of Persia может произойти не ранее 2023 года. Компания пока официально не анонсировала новую видеоигру в этой серии.

Lazy Assassin рассказал о релизе ремейка Prince of Persia The Sands of Time еще за несколько месяцев до его анонса. Ремейк этой видеоигры должен выйти 21 января 2021 года на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Разработчики обещают полностью обновить графику для этого проекта и переосмыслить некоторые механики. Также в этом ремейке можно будет разблокировать видеоигру Prince of Persia 1989 года.

Ремейк Prince of Persia The Sands of Time выйдет уже в 2021 году / фотография с портала SlashGear