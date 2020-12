Інсайдери повідомляють, що Ubisoft почала працювати над новою частиною у серії Prince of Persia. Нова гра може стати перезапуском всієї франшизи.

На youtube-каналі індійського інсайдера Lazy Assassin вийшло відео, у якому цей автор розповідає, що студія Ubisoft працює над новою частиною Prince of Persia.

Lazy Assassin відмічає, що нова частина у серії Prince of Persia знаходиться на ранньому етапі виробництва. Розробники поки лише продумують загальну концепцію нової відеогри. Також інсайдер повідомляє, що студія Ubisoft планує повністю оновити ігрові механіки, а вихід нової частини Prince of Persia може відбутися не раніше 2023 року. Компанія поки офіційно не анонсувала нову відеогру у цій серії.

Lazy Assassin розповів про реліз ремейку Prince of Persia The Sands of Time ще за декілька місяців до його анонсу. Ремейк цієї відеогри повинен вийти 21 січня 2021 року на PC, PlayStation 4 та 5, Xbox One та Series X/S. Розробники обіцяють повністю оновити графіку для цього проєкту та переосмислити деякі механіки. Також у цьому ремейку можна буде розблокувати відеогру Prince of Persia 1989 року.

Ремейк Prince of Persia The Sands of Time вийде вже у 2021 році / світлина з порталу SlashGear