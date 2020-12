У культовій відеогрі The Last of Us розробники залишили цікаву пасхалку, але геймери так і не змогли її знайти. Про цей секрет розповів один з колишніх співробітників Naughty Dog.

Колишній співробітник компанії Naughty Dog Родні Ріс у своєму твіттері розповів про пасхалку з гри The Last of Us (вийшла ще у 2013 році). Геймери за 7 років так і не змогли помітити цей секрет на одній з локацій.

Родні у студії Naughty Dog відповідав за дизайн рівнів, саме він і залишив цю пасхалку на локації "Пляж" (для багатокористувацького режиму). Там можна знайти уламки літака з назвою "Hog Wild", який належить Віктору "Саллі" Саллівану. Це один з основних героїв відеогри Uncharted: Drake's Fortune.

Uncharted: Drake's Fortune – це перша частина у серії Uncharted. Сюжет оповідає про пригоди Нейтана Дрейка, відомого мисливця за скарбами.

Також Родні Ріс відзначив, що це просто пасхалка та немає ніякого зв'язку між всесвітами Uncharted та The Last of Us. У своєму твіттері він написав:

Не кажу, що це канон. Але я взяв літак з першої Uncharted, розтрощив його на шматки й залишив там.

Літак "Hog Wild" з відеогри Uncharted: Drake's Fortune / світлина з твіттера Родні Ріса

Обломки літака "Hog Wild" у грі The Last of Us / світлина з твіттера Родні Ріса