Фанаты серии видеоигр Assassin's Creed смогли расшифровать язык вымышленной цивилизации Ису. Один из директоров компании Ubisoft отметил, что у геймеров действительно получилось перевести их послания.

Поклонники Assassin's Creed на youtube-канале Access The Animus выпустили видео с расшифровкой языка цивилизации Ису. Оказывается, что разработчики из Ubisoft придумали для серии этих видеоигр целую азбуку.

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В серии видеоигр Assassin's Creed упоминания о древней цивилизации Ису появлялись неоднократно. Это гуманоидная раса, которая населяла планету до появления людей. Происхождение этой цивилизации пока неизвестно, геймеры знают только, что именно эти "боги" и создали человечество, чтобы управлять им. Война и вспышка на солнце почти уничтожили цивилизацию Ису, но по себе они оставили различные технологии и артефакты.

Во всех видеоиграх этой серии можно найти разнообразные упоминания или записи, которые остались от этой цивилизации. Поклонники Assassin's Creed уже неоднократно пытались их расшифровать, но получилось сделать это лишь в 2021 году. Очень помогла геймерам последняя часть этой серии под названием Assassin's Creed Valhalla. В этой видеоигре есть объекты с надписями и разнообразные тексты на языке Ису. Также стоит отметить, что время от времени персонажи игры говорят на этом языке.

Геймеры узнали перевод определенных фраз и смогли расшифровать язык цивилизации Ису. Поклонники Assassin's Creed поняли, как в этом вымышленному языке строятся предложения, как работают падежи и времена. Пока у фанатов получилось перевести на английский только часть посланий, потому что тексты в ранних играх этой серии отличаются от уже расшифрованных. Авторы отметили, что в этой речи могут быть различные диалекты, поэтому они продолжат свою работу.

Интересно, что один из разработчиков серии Assassin's Creed Дарби МакДевитт отметил это видео в своем твиттере. Он написал, что авторы канала Access The Animus действительно смогли перевести зашифрованные их командой послания.

Смотрите видео, в котором рассказывается о работе над расшифровкой языка Ису