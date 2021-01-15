Стример с никнеймом ArthuurrrP стал первым человеком в мире, который смог выполнить трюк из видеоигры Mario Kart Wii. Этот маневр называется "ультрасрез", а шансы на успех очень скудны.

Известный видеоигровой журналист Роб "Slasher" Бреслау опубликовал в своем твиттере интересную новость. Он написал, что один стример смог первым в мире выполнить сложнейший трюк из видеоигры Mario Kart Wii.

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Видеоигра Mario Kart Wii вышла еще в 2008 году эксклюзивно для платформы Nintendo Wii. По жанру это гонки, а геймеры могут соревноваться с соперниками со всего мира. Каждая копия этой видеоигры продавалась вместе со специальным рулем, который должен был сделать управление в игре более простым и интуитивным. В каждой части этой серии разработчики придумывают большое количество срезов, которые помогают искусным игрокам опережать своих соперников.

Но интересно, что спидраннеры и геймеры сами пытаются находить различные срезы, которые разработчики не задумывали как геймплейные механики. Для этого поклонники этой серии используют различные сторонние программы. В 2016 году на трассе Rainbow Road геймеры нашли сложнейший "ультрасрез", но выполнить его получилось только с помощью специальной программы.

Спидран – прохождения видеоигры за наименьший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения.

Лишь в 2021 году этот трюк получилось провернуть своими руками в стримера с никнеймом ArthuurrrP. Он смог выполнить этот сложнейший маневр на одном из своих последних стримов. Для этого ему понадобилось 5 лет и более 10 тысяч попыток. По данным сообщества Mario Kart, шанс выполнить этот "ультрасрез" на карте Rainbow Road составляет всего 0,00001%.

Уже более 250 тысяч геймеров пересмотрело видео, на котором можно увидеть исполнение этого сверхсложного трюка. А главный герой ArthuurrrP в своем твиттере поблагодарил всех и написал следующее:

Я не заслуживаю все это признание, ребята. Спасибо вам всем. Клянусь, вы тронули меня. Вы все замечательные. Такое прекрасное сообщество. Я так горжусь тем, что являюсь частью этого.

Смотрите видео, на котором можно увидеть выполнения сверхсложного трюка с видеоигры Mario Kart Wii