Ентузіаст створив повну гральну колоду карт за мотивами Dota 2, але компанія Valve вже тривалий час не помічає цю роботу. А інший геймер власноруч створив дотерську "Монополію".

Відеогра Dota 2 вийшла ще у 2011 році, але й зараз продовжує залишатися дуже популярною та успішною. У цього проєкту чимала кількість шанувальників, тому й не дивно, що постійно виходять різноманітні креативні роботи за мотивами цієї гри, розповідає Games24.

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Гральні карти за мотивами Dota 2

Художник з нікнеймом Icewreath створив цілу колоду гральних карт за мотивами цієї відеогри. Одну із його робіт опублікували на платформі reddit, а якщо точніше, карту із зображенням Wraith King. Геймери дуже високо оцінили цю адаптацію, а пост за лічені години зібрав майже 3 тисячі лайків. Користувачі змогли відшукати не лише автора оригінальних робіт, але й іншу частину колоди. Цікаво, що Icewreath зображував на своїх картах не лише героїв з Dota 2, а й різноманітні предмети з цієї гри.

Варто відзначити, що на ринку вже є гральні карти за мотивами цієї відеогри. Хоча одразу важко здогадатися, що це карти з персонажами Dota 2 (дуже класично та стандартно виглядають). З усіма роботами цього автора можна ознайомитися за цим посиланням.

Wraith King

Juggernaut

Sven

Faceless Void

Alchemist

Invoker

Luna

Abyssal Blade

Гральні карти за мотивами Dota 2 від Icewreath / DeviantART

Wraith King з офіційної версії / reddit

"Монополія" за мотивами Dota 2

Масштабною та дуже цікавою роботою на платформі reddit поділився користувач з нікнеймом rocz24. Він створив свою варіацію дуже популярної настільної гри, але за мотивами відеогри Dota 2. Геймер власноруч намалював ігрове поле та чималу кількість гральних карток. Тепер потрібно займатися покупкою різноманітних предметів, а не вулиць. Ентузіаст адаптував основні правила гри, а також ігрові ситуації, які виникали у стандартній версії настільної гри.

Користувачам у мережі дуже сподобалася ця робота, а пост вже зібрав майже 1,5 тисячі лайків. Варто відзначити, що офіційної настільної "Монополії" за мотивами Dota 2 на ринку ще немає.

"Монополія" за мотивами Dota 2 від rocz24 / reddit