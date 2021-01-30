Шанувальник відеогри Dota 2 на платформі Reddit поділився дуже незвичним ремпейджем. Геймер зміг самотужки ліквідувати п'ятьох ворожих кур'єрів за 20 секунд.

Джерело: Reddit

На платформі Reddit користувач із нікнеймом Speedfreakz опублікував цікавий пост, а точніше, запис свого хайлайту у грі Dota 2. Відео дуже сподобалося шанувальникам цієї відеогри: понад 3 тисячі лайків та 500 коментарів менше ніж за день.

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Геймер здійснив незвичайний ремпейдж у рейтинговому матчі, хоча невідомо, на якому ранзі проходив цей поєдинок. Головний герой цього відео грав на Nature's Prophet, він вже на 2 хвилині матчу вирішив полетіти на базу суперників, щоб вбити кур'єра ворожого мідера. Геймер це й зробив, хоча вийшло навіть краще, ніж він планував.

Ремпейдж – ситуація у відеогрі Dota 2, коли один геймер вбиває всіх п'ятьох гравців ворожої команди.

Геймер прийшов за одним кур'єром, але побачив ще двох, яких вже вивели із ворожої бази. Він дуже швидко ліквідував цю трійку, але гравці, які грали на легкій лінії також не помітили, що біля їх бази розгулює Nature's Prophet. Вони вирішили принести й собі речі, але поплатилися за це – геймер вбив ще двох кур'єрів та оформив дуже оригінальний ремпейдж. На цей незвичайний хайлайт він витратив всього 20 секунд.

Незвичайний ремпейдж у відеогрі Dota 2 – відео

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