Джерело: GamesRadar

Батько та його шестирічний син, що є шаленим фанатом Sea of Thieves, нещодавно вирушили на полювання за скарбами у реальному світі, а організували його розробники гри, щоб допомогти хлопчикові врятуватися від кабінної лихоманки, викликаної пандемією.

Цікаво Герой нашого часу: гравець у Dota 2 врятував сестру від самогубства, а потім ще й виграв матч

Ще в листопаді минулого року користувач Твіттеру, на ім'я Трент звернувся до розробників популярної мультиплеєрної гри Sea of Thieves з проханням допомогти принести трохи радості в життя свого шестирічного сина Отто, шаленого прихильника гри про піратські пригоди. Батько повідав, що хлопчина застряг вдома та ізольований від своїх друзів через пандемію. Також додавши, що Отто навчається віддалено і вкрай рідко може проводити час з іншими дітьми в Інтернеті, а внаслідок цього страждає симптомами кабінної лихоманки.

Кабінна лихоманка – щось на кшталт клаустрофобії, поняття, що описує психологічні симптоми, які людина може відчувати, внаслідок тривалого перебування в обмеженому просторі. Серед симптомів спостерігають: дратівливість, тривожність, відсутність мотивації та інше. Хоча кабінна лихоманка не є визнаною психологічною хворобою, її емоційні, фізичні та поведінкові наслідки реальні, і вони можуть суттєво вплинути на якість життя людини.

amazing treasure hunt for him that would follow suit of SOT?? I wish I had the talent to make my own ...not so much luck lol any info or little bit of help would be much appreciated. Hard times for a little dude to be stuck play with his dad all the time. #fatherInNeed — Trent? (@nutlug03) November 5, 2020

Мій син обожнює Sea of Thieves. Настільки, що в кожному поході, у який ми йдемо, він шукає старі піратські скарби. Я купив скриньку та планую заховати її деінде, влаштувавши йому квест на кшталт тих, що є у грі. Хто створює ваші головоломки? Чи існує будь-який шанс, що я міг би зв’язатись з кимось, щоб придумати для нього дивовижне полювання на скарби, яке слідувало б прикладу SОТ?, – йдеться в повідомленні.

Кілька місяців по тому Трент розповів, що співпрацював з Греггом Мейлсом та креативним директором Sea of Thieves Майком Чепменом, щоб втілити задум про пошуки скарбів в життя. Після того, як він розвідав ліс біля свого будинку, щоб знайти цікаві місця, про які б команда розробників могла б створити головоломки, компанія Rare надіслала коробку повну загадок та власне "піратських скарбів" з Великобританії аж до містечка Медісон у штаті Вісконсин.

Я просто збирався зробити звичайнісінький квест, як роблять інші батьки, але ми з сином багато граємо в СОТ, тому я припустив, що, можливо, автори загадок з гри зможуть мені чимось допомогти. Ніколи, навіть у своїх найсміливіших мріях я не надіявся, що вони зроблять те, що вони зробили. Вони дозволили мені лише одним оком поглянути на загадки, але решту тримали в таємниці аж поки не прийшов пакунок, тому, можливо, я був заінтригований навіть більше, аніж мій син, – повідомив Трент порталу GamesRadar.

MASSIVE thanks to @Ghoulyboy @ChappersChapman @SeaOfThieves @RareLtd for this special pirate quest! Each customized riddle was placed in the woods, guiding my son to the real life treasure. We rushed as the sun set to dig it up! #SeaOfThieves #rareltd #piratelegend #treasurehunt pic.twitter.com/UDC3b1dGbI — Trent? (@nutlug03) February 2, 2021

У зворушливому відео, котрим батько хлопчика поділився на власній сторінці у Твіттері, видно, що розробники написали кілька креативних та досить детальних загадок, які Трент та Отто повинні були розгадати. Якщо придивитися, то можна помітити, що там йдеться про такі місця як "будинок у лісі", "смердючий смітник" та є назви вулиць, покликані допомогти Тренту та Отто у пошуках. Нотатки також містили конкретні вказівки для "піратів" щодо того, в якому напрямку рухатися і скільки кроків зробити, щоб дістатися скарбу.

Врешті-решт екіпаж батька та сина розкопав чудову сумку з логотипом Sea of Thieves, наповнену усілякими приємними подарунками, включаючи настільну рольову гру Sea of Thieves, спеціальний контролер для Xbox, шапочку, справжній піратський кухоль та лист з автографами та побажаннями від розробників гри. Радість та емоції малюка Отто справді неоціненні та є доказом того, що навіть у жорсткому світі піратів є місце для доброти та чудес.