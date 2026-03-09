Информация, поступающая из неожиданных источников, указывает на то, что ценнейшие технические активы компании могут находиться в руках третьих лиц. Ситуация приобретает особую остроту из-за личности того, кто стал первоисточником этих тревожных новостей, пишет TheGamer.

Действительно ли начальный код самой ожидаемой игры десятилетия оказался под угрозой?

Информационное пространство всколыхнула новость о том, что Арион Куртаж, известный как инициатор масштабной утечки материалов Grand Theft Auto VI в сентябре 2022 года, снова напомнил о себе. Несмотря на пребывание в тюрьме Соединенного Королевства, хакер якобы смог тайно пронести туда мобильный телефон и выйти на связь с внешним миром.

По данным пользователя под псевдонимом videotechuk_, также известного как ben, в мессенджере WhatsApp состоялась переписка, где Куртаж утверждает, что начальный код игры уже находится в руках определенного лица.

Во время обсуждения Куртаж выразил откровенное удивление тем, что эти критически важные данные до сих пор не стали публичным достоянием. Он отметил, что код абсолютно точно где-то существует вне серверов разработчиков, однако отказался предоставлять какие-либо дополнительные комментарии после того, как узнал, что информация еще не попала в открытый доступ.

Хотя скриншоты самой переписки пока не были обнародованы в полном объеме, воспроизведенные фрагменты диалога подтверждают серьезность этих намеков.

Проблемы и последствия

Для игровой индустрии утечка исходного кода такого масштаба может иметь катастрофические последствия. Код, написан на движке Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), является интеллектуальным ядром проекта, и его попадание к злоумышленникам открывает путь для создания нелегальных копий или низкокачественных подделок, которые могут появиться на рынке в ближайшее время.

Кроме финансовых убытков, это ставит под угрозу безопасность многопользовательских режимов и дает возможность хакерам искать уязвимости в архитектуре игры еще до ее официального выхода.

Кто такой Арион Куртаж?

Стоит напомнить, что Арион Куртаж уже имеет историю успешных атак на Rockstar. В 2022 году он опубликовал огромное количество видеоматериалов с игровым процессом, за что впоследствии был осужден, поскольку на тот момент уже находился под залогом за аналогичные преступления.

Сейчас, когда релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года, любая новая информация о компрометации данных воспринимается сообществом чрезвычайно остро. Эксперты предполагают, что отсутствие кода в сети может объясняться желанием владельцев этих данных продать их за огромную сумму денег, вместо бесплатного обнародования.

Несмотря на серьезность заявлений, верифицировать информацию от заключенного хакера остается сложной задачей. Отсутствие прямых доказательств или опубликованных фрагментов самого кода заставляет аналитиков относиться к ситуации с осторожностью, хотя игнорировать такие сигналы невозможно.