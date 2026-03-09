Інформація, що надходить із неочікуваних джерел, вказує на те, що найцінніші технічні активи компанії можуть перебувати в руках третіх осіб. Ситуація набуває особливої гостроти через особистість того, хто став першоджерелом цих тривожних новин, пише TheGamer.

Чи справді початковий код найочікуванішої гри десятиліття опинився під загрозою?

Інформаційний простір сколихнула новина про те, що Аріон Куртаж, відомий як ініціатор масштабного витоку матеріалів Grand Theft Auto VI у вересні 2022 року, знову нагадав про себе. Попри перебування у в'язниці Сполученого Королівства, хакер нібито зміг таємно пронести туди мобільний телефон і вийти на зв'язок із зовнішнім світом.

За даними користувача під псевдонімом videotechuk_, також відомого як ben, у месенджері WhatsApp відбулося листування, де Куртаж стверджує, що початковий код гри вже перебуває в руках певної особи.

Під час обговорення Куртаж висловив відверте здивування тим, що ці критично важливі дані досі не стали публічним надбанням. Він зазначив, що код абсолютно точно десь існує поза межами серверів розробників, проте відмовився надавати будь-які додаткові коментарі після того, як дізнався, що інформація ще не потрапила у відкритий доступ.

Хоча скриншоти самого листування поки не були оприлюднені в повному обсязі, відтворені фрагменти діалогу підтверджують серйозність цих натяків.

Проблеми та наслідки

Для ігрової індустрії витік початкового коду такого масштабу може мати катастрофічні наслідки. Код, написаний на рушії Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), є інтелектуальним ядром проєкту, і його потрапляння до зловмисників відкриває шлях для створення нелегальних копій або низькоякісних підробок, які можуть з'явитися на ринку найближчим часом.

Окрім фінансових збитків, це ставить під загрозу безпеку багатокористувацьких режимів та дає можливість хакерам шукати вразливості в архітектурі гри ще до її офіційного виходу.

Хто такий Аріон Куртаж?

Варто нагадати, що Аріон Куртаж уже має історію успішних атак на Rockstar. У 2022 році він опублікував величезну кількість відеоматеріалів із ігровим процесом, за що згодом був засуджений, оскільки на той момент уже перебував під заставою за аналогічні злочини.

Зараз, коли реліз гри заплановано на 19 листопада 2026 року, будь-яка нова інформація про компрометацію даних сприймається спільнотою надзвичайно гостро. Експерти припускають, що відсутність коду в мережі може пояснюватися бажанням власників цих даних продати їх за величезну суму грошей, замість безкоштовного оприлюднення.

Попри серйозність заяв, верифікувати інформацію від ув'язненого хакера залишається складним завданням. Відсутність прямих доказів або опублікованих фрагментів самого коду змушує аналітиків ставитися до ситуації з обережністю, хоча ігнорувати такі сигнали неможливо.