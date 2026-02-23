Пильні геймери знайшли в мережі інформацію про те, яку ціну на релізі може мати Grand Theft Auto 6, повідомляє Insider Gaming.

Скільки коштуватиме GTA 6?

Чергове припущення про вартість майбутньої гри вдалося зробити завдяки порталу Loaded, що раніше мав назву CD Keys.

Цей цифровий магазин спеціалізується на продажі цифрових "ключів" для відеоігор для майже усіх ігрових платформ і нещодавно там оновилася сторінка GTA 6.

Якщо вірити сайту, то ціна на версію гри для Xbox складе £89.99 (5246 гривень), а ПК-гравці заплатять £60.99 (3556 гривень).

Ціни на сайті / Фото Insider Gaming

Щоправда, інформацію одразу слід сприймати з величезною долею скептицизму. Річ у тому, що наразі немає жодних новин про те, що реліз версії для ПК відбудеться 19 листопада 2026 року разом з консольними аналогами, як можна помітити на rockstar.com.

Відтак, вельми дивним виглядає наявність такої опції на порталі, що ставить під сумнів і ціну. Цілком ймовірно, що це лише "шаблон" для майбутніх продажів і нічого більше.

Тимпаче, Rockstar та Take-Two досі зберігають мовчанку не лише щодо ціни, а й щодо багатьох інших деталей проєкту.

