Яку суму геймери вважають виправданою за Grand Theft Auto VI?

До виходу Grand Theft Auto VI лишається пів року, тому на фоні витоків інформації про передзамовлення навколо вартості гри дискусії стають дедалі палкішими. Оскільки новини про підготовку до релізу свідчать про відсутність подальших затримок, ігрове співтовариство готується до офіційного оголошення цінника. Нещодавнє дослідження пролило світло на те, скільки насправді готові витратити фанати, пише TheGamer.

У ході опитування 2 000 геймерів зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії відповіли на питання компанії FirstLook. Результати показали, що більшість респондентів очікують ціну, яка перевищує нинішній стандарт індустрії для проєктів класу AAA, що становить 70 доларів. Багато хто сподівається, що вартість не сягне потенційної нової норми у 80 доларів.

Середня очікувана ціна серед опитаних зупинилася на позначці 78 доларів. Це свідчить про те, що значна частина аудиторії морально готова до того, що GTA 6 стане наступною грою вартістю 80 доларів після того, як минулого року цей бар'єр подолала Mario Kart World.

Найбільш приголомшливим висновком дослідження FirstLook стало ставлення гравців до позначки у 100 доларів:

40% із 2 000 опитаних погодилися, що 100 доларів буде справедливою ціною для GTA 6,

– зазначається у результатах дослідження.

Водночас 59 відсотків респондентів вважають, що така сума є надмірною. Проте існує й аномальна група: 1 відсоток опитаних (приблизно 20 осіб) заявили, що 100 доларів за таку гру – це навіть занадто дешево.

Редактор видання The Gamer Джош Колсон висловив занепокоєння з приводу таких настроїв.

Я ні на секунду не вірю, що GTA 6 коштуватиме понад 100 доларів – принаймні, за найдешевше стандартне видання гри – але заява про те, що 100 доларів за нову відеогру – це "занадто дешево", дасть людям, які відповідають за такі речі, хибне уявлення,

– прокоментував Джош Кулсон, який займається висвітленням новин індустрії з 2018 року.

Ця дискусія розгортається на фоні тривалої тенденції до здорожчання ігор. Компанія Take-Two Interactive, яка є видавцем проєктів Rockstar, свого часу була однією з перших, хто підняв планку з 60 доларів до 70 доларів. Ба більше, аналітики вже давно припускають можливість подальшого зростання.

Існує сподівання в індустрії, що Grand Theft Auto 6 коштуватиме 100 доларів,

– зазначав ігровий аналітик Джордж Фостер ще у січні 2025 року.

Наразі світ завмер в очікуванні офіційних цифр. Згідно з внутрішнім листом ритейлера Best Buy, який потрапив у мережу, передзамовлення на GTA 6 можуть стартувати вже в понеділок, 18 травня 2026 року. Хоча це не є офіційним підтвердженням від Rockstar Games, така інформація виглядає максимально достовірною напередодні запланованого релізу.

Навколо ціни Grand Theft Auto VI уже понад рік точаться безпрецедентні дискусії. Формально Rockstar Games та Take-Two Interactive досі не назвали офіційну вартість гри, але індустрія фактично перетворила GTA 6 на символ майбутнього AAA-ринку. Саме тому чутки про "100 доларів" вийшли далеко за межі звичайних фанатських спекуляцій.

Поштовхом до масових обговорень став звіт аналітика Меттью Болла на початку 2025 року. Він припустив, що частина ігрової індустрії буквально "сподівається" на ціну GTA 6 у межах 80 – 100 доларів, адже це дозволило б зламати нинішню психологічну межу вартості AAA-ігор, пише GameSpot. Після цього тема миттєво вибухнула в соцмережах, на Reddit, YouTube та в профільній пресі.

Головний аргумент прихильників високої ціни полягає у масштабі самої гри. За різними оцінками, бюджет GTA 6 може становити від 1 до 1,5 мільярда доларів, а дехто взагалі називає суму в 3,4 мільярда, що робить її потенційно найдорожчою грою в історії, пише PC Gamer. Розробка триває багато років, Rockstar залучила величезну кількість студій, а очікування від проєкту стали майже безпрецедентними. Саме тому частина аналітиків вважає, що компанія має "право" підняти ціну вище за нинішній стандарт у 70 доларів.

Втім, останні місяці показують, що дедалі більше експертів сумніваються у сценарії зі 100 доларами за базову версію гри. Дослідження MIDiA Research показало, що надто висока ціна може навіть знизити загальний прибуток через втрату частини аудиторії. За їхніми оцінками, 70 доларів залишаються найефективнішою точкою продажу, а 100 доларів можуть "залишити гроші на столі", повідомляє TechRadar.

Навіть у самій спільноті гравців думки розділилися. Частина користувачів Reddit прямо пише, що готова купити GTA 6 навіть за 100 доларів, аргументуючи це тисячами годин контенту та десятирічною підтримкою GTA Online. Інші називають таку ціну небезпечним прецедентом для всієї індустрії.

Особливо активно обговорюється сценарій, за якого Rockstar випустить одразу кілька версій гри. Багато аналітиків і колишніх працівників компанії вважають, що стандартне видання коштуватиме 70 – 80 доларів, тоді як Deluxe, Ultimate або Collector's Edition можуть перевищити позначку у 100 доларів. Це дозволить компанії уникнути масового негативу, але водночас протестувати готовність аудиторії витрачати більше.

Сама Take-Two поводиться дуже обережно. Генеральний директор Штраус Зельнік неодноразово уникав прямої відповіді щодо ціни, але говорив про "справедливу монетизацію" та "цінність продукту". Водночас його останні заяви багато хто трактував як непрямий сигнал, що базова версія навряд чи коштуватиме 100 доларів, пише Nerdhook.com.

Як ціна GTA 6 в 100 доларів змінить індустрію ігор?

Якщо ж GTA 6 дійсно вийде за 100 доларів, наслідки для ринку можуть бути колосальними. Упродовж останніх років AAA-індустрія поступово піднімала ціни: спершу з 50 до 60 доларів, а потім до 70 доларів у поточному поколінні консолей. Але жодна компанія не наважувалась зробити новий різкий стрибок для стандартного видання гри. GTA 6 потенційно здатна стати саме таким переломним моментом.

Причина проста – це майже унікальний бренд. GTA 5 стала одним із найприбутковіших медіапродуктів в історії людства. Серія має настільки величезну аудиторію, що Rockstar може дозволити собі експерименти, які були б смертельно небезпечними для інших видавців. Саме тому багато компаній уважно стежать за ситуацією, підсумовує 24 Канал.

Якщо гравці масово купуватимуть GTA 6 за 100 доларів, інші великі видавці отримають аргумент для аналогічного підвищення цін. У першу чергу мова йде про компанії на кшталт Electronic Arts, Ubisoft та Activision. Індустрія давно шукає спосіб компенсувати зростання витрат на розробку, маркетинг і виробництво. GTA 6 може стати виправданням для нового стандарту.

Чому саме GTA 6 може стати прикладом для інших розробників?

Однак тут є важливий нюанс. Багато аналітиків прямо кажуть: Rockstar – виняток, а не правило, повідомляє GAMES.GG. Гравці можуть погодитися заплатити 100 доларів за GTA 6, але це не означає, що вони так само купуватимуть інші AAA-релізи. У багатьох сучасних ігор немає настільки потужної репутації, рівня довіри та культурного впливу.

Саме тому GTA 6 розглядають як потенційний "лакмусовий папірець" для всієї індустрії. Якщо Rockstar вдасться успішно продавати гру за новою ціною без серйозного падіння попиту, ринок отримає сигнал, що аудиторія психологічно готова до дорожчих релізів.

Якщо ж гравці негативно відреагують або продажі не виправдають очікувань, експеримент можуть визнати невдалим, а межа у 70 доларів збережеться ще на кілька років.

Останні новини довкола GTA 6: чутки, витоки та оголошення

Останні місяці навколо Grand Theft Auto VI супроводжуються величезною кількістю чуток, витоків та фанатських теорій. Rockstar Games традиційно майже не коментує деталі гри, тому будь-яка активність компанії миттєво перетворюється на предмет аналізу спільноти, помітив 24 Канал.

Головною офіційною новиною стало підтвердження нової дати релізу. Rockstar Games спершу перенесла гру на травень 2026 року, а пізніше ще раз відклала запуск до 19 листопада 2026 року. Компанія пояснила це бажанням досягти потрібного рівня якості та уникнути надмірних переробок для працівників.

Водночас керівник Take-Two Штраус Зельнік останніми тижнями неодноразово заявляв, що масштабна маркетингова кампанія GTA 6 почнеться "дуже скоро". Це підігріло хвилю чуток про третій трейлер, демонстрацію геймплею та старт передзамовлень, повідомляє TechRadar.

Одна з найбільших нинішніх тем – можливий запуск передзамовлень. У травні 2026 року в мережі почали поширюватися повідомлення про нібито випадковий витік від Best Buy, де згадувалися дати старту попередніх замовлень у середині травня. Частина журналістів вважає це справжнім маркетинговим матеріалом, інші ставляться до витоку скептично через відсутність офіційного підтвердження, пише VICE.

Ще одна важлива тема – трейлер №3. Фанати Rockstar буквально аналізують календар, дати фінансових звітів Take-Two, активність сайту Rockstar та навіть зміни в базах даних компанії. Зараз популярна теорія полягає в тому, що новий трейлер покажуть перед черговим звітом Take-Two для інвесторів, зазначили жуналісти GamesRadar.

Активно обговорюється і технічна сторона гри. Після другого трейлера багато гравців не повірили, що показана графіка реально працює на PlayStation 5. Rockstar довелося окремо уточнювати, що відео було записане безпосередньо на PS5 і містить як катсцени, так і елементи реального геймплею.

У спільноті також активно поширюються чутки про величезний відкритий світ та "живу" карту, яку Rockstar планує поступово оновлювати після релізу. За даними інсайдерів і журналістів, Leonida – місцевий аналог Флориди – буде значно більшою за карту GTA 5 і включатиме не лише Vice City, а й болота, маленькі міста, пляжі та сільську місцевість. Частина витоків також говорить про майбутні оновлення карти через GTA Online, пише PC Gamer.

Окремий пласт чуток стосується онлайнового режиму. Деякі журналісти та інсайдери припускають, що Rockstar готує наймасштабніший мультиплеєр у своїй історії з великою кількістю одночасних гравців, новою економікою та постійними оновленнями. Але офіційно компанія про GTA Online для GTA 6 поки майже нічого не говорить.

Не менш активно обговорюється версія для ПК. На цей момент Rockstar офіційно підтвердила лише PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Багато аналітиків переконані, що ПК-версія вийде пізніше – як це було з GTA 5 та Red Dead Redemption 2. Додаткового шуму додали витоки фінансових даних Rockstar, згідно з якими основний прибуток GTA Online приносили саме консолі, а не ПК.

Також останнім часом Sony фактично почала непрямий маркетинг GTA 6. Власникам PlayStation 4, які додали гру до списку бажаного, почали приходити повідомлення з пропозицією переходити на PlayStation 5, оскільки GTA 6 буде доступна лише на консолях поточного покоління.

Коротко про GTA 6: що відомо про гру, її сюжет та інше

Сама Grand Theft Auto VI стане восьмою основною грою серії GTA та першою новою номерною частиною за більш ніж десятиліття. Події гри відбуватимуться у вигаданому штаті Leonida, створеному за мотивами Флориди. Центральною локацією стане Vice City – сучасна версія Маямі, нагадує 24 Канал.

У центрі сюжету – двоє головних героїв: Люсія Камінос та Джейсон Дюваль. Rockstar описує їх як кримінальний дует у стилі "Бонні та Клайда". Люсія стане першою повноцінною жіночою головною героїнею в історії номерних GTA. Судячи з трейлерів, сюжет концентруватиметься на пограбуваннях, кримінальному світі, соціальних мережах, сучасній американській культурі та виживанні у світі хаосу й злочинності.

Офіційний реліз зараз запланований на 19 листопада 2026 року. На старті гра вийде лише для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. ПК-версія офіційно не анонсована, але більшість аналітиків вважає її майже неминучою у майбутньому.