Rockstar та Take-Two можуть відкорковувати шампанське, адже акції останніх нечувано зросли в ціні, інформує 24 Канал.

Видавці GTA отримали вигоду від атаки хакерів?

Кілька днів тому хакери з групи ShinyHunters заявили, що заволоділи конфіденційними даними студії Rockstar, вимагаючи плату за своє мовчання.

Ані самі розробники, ані їх власники та видавці з Take-Two не піддалися на провокації зловмисників, тож після дедлайну деяка інформація справді просочилася в мережу.

Але сталося те, чого не очікував ніхто. У "зливі" хакерів знайшли дані про доходи, які компанії отримали та отримують від GTA 5 та GTA Online.

Зокрема, стало відомо, що лише донатами на так звані "shark cards" творці гри заробили до 5 мільярдів доларів за 10 років, повідомляє Insider Gaming.

Ці та інші цифри виявилися настільки переконливими, що привабили чимало інвесторів, а вже це принесло Take-Two приріст на біржі, де ціна на акції компанії зросла на 9,55% впродовж останніх 5 днів.

Своєю чергою це забезпечило ріст ринкової капіталізації компанії, яка здорожчала як мінімум на мільярд доларів, інформує gamesradar+.

Отож, самі того не бажаючи, хакери зробили неймовірну рекламу Take-Two та Rockstar. А з огляду на те, що реліщ GTA 6 вже не за горами, можна лише уявити який потік фінансів очікує на ці дві компанії у майбутньому.

