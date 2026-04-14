Четверта гра в франшизі METRO справді існує та буде повноцінно представлена вже незабаром, а поки в мережі з'явилися деталі про її сюжет, повідомляє Insider Gaming.

Цікаво У мережу злили фінал нової гри про Джеймса Бонда – і це сталося випадково

Сюжет METRO 2039 злили в мережу?

Для 4A Games настали вельми дивні часи. Лише кілька днів тому, російські хакери вивантажили в мережу архів на 120 гігабайтів зі скасованого проєкту студії.

Тоді ж з'явилася інформація про те, що розробники зовсім скоро планують показати трейлер наступної гри.

Підтвердження цьому від самих 4A Games не забарилося. Студія офіційно повідомила, що представлення нової METRO 2039 відбудеться 16 квітня о 20:00 на презентації Xbox First Look.

Join us for the global reveal of #METRO2039



16 April 2026 10AM PDT | 7PM CEST | 8PM EET

Одначе, за 2 дні до визначеної дати в мережу потрапив синопсис проєкту, який видає сетинг та сюжет майбутньої гри.

Зокрема, було підтверджено, що події розгорнуться у 2039 році на руїнах Москви, а головним антагоністом проєкту стане відомий фанатам серії Хантер, який об'єднав усі станції Метро під своїм "фанатичним лідерством".

Але це не мир: режим Новорейху Хантера править за допомогою пропаганди та страху, підкорюючи населення в ім'я нової війни за поверхню проти темного та жахливого ворога,

– йдеться в злитому синопсисі.

Щодо протагоніста, то ним буде не Артем, історія якого завершена.

Гравці візьмуть під контроль Незнайомця, який довгий час виживав у вигнанні на поверхні, але змушений повернутися в тунелі Метро, гонимий привидами свого минулого.

Переживіть найзахопливішу пригоду METRO в потужній однокористувацькій історії, яка переплітає дослідження, виживання, бої та стелс у моторошно красивому, але смертоносному світі з неперевершеним зануренням,

– завершується опис METRO 2039.

Цікаво, що творець оригінальної історії стверджує, що на геймерів очікує "найпохмуріша гра, яку вони коли-небудь бачили".

Тим часом STALKER 2 скоро отримає перше масштабне DLC: