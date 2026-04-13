Про це розповідає ігрове видання Video Games Chronicle.

Що сталося і чому це проблема?

Шпигунський бойовик 007 First Light від данської студії IO Interactive несподівано став жертвою масштабного витоку. Джерелом інциденту виявився офіційний сайт індонезійської рейтингової системи Indonesia Game Rating System.

Як повідомляють журналісти Video Games Chronicle, проблема виникла через вразливість у системі безпеки IGRS. Закриті матеріали, які розробники передають для класифікації, випадково стали доступними через публічний API. Згодом доступ уже обмежили, однак на той момент дані встигли розійтися мережею.

Унаслідок цього витоку постраждала не лише одна гра. У відкритий доступ потрапили відеоматеріали з кількох ще не анонсованих або невипущених проєктів, а також близько тисячі електронних адрес, що належать розробникам.

Найбільший удар припав саме на 007 First Light. У мережі вже активно поширюється відео тривалістю понад годину, яке демонструє ключові елементи геймплею. Ба більше, запис містить серйозні сюжетні спойлери – включно з фіналом гри.

Для IO Interactive це серйозний репутаційний удар. Студія робить ставку на сюжет і нове бачення історії становлення Джеймса Бонда. І тепер значна частина цього досвіду стала доступною задовго до офіційного релізу.

Розробники раніше обіцяли, що гра запропонує масштабну шпигунську історію з широкою варіативністю проходження. Також на старті заявлена підтримка DLSS 4, як зазначається в Steam.

Вихід 007 First Light запланований на 27 травня 2026 року. Гра з'явиться на PC (через Steam та Epic Games Store), а також на PlayStation 5, Xbox Series X|S і Nintendo Switch 2. Вартість становитиме від 70 доларів.