Скільки витратили на GTA 6?

Майбутня GTA 6 має всі шанси стати найбільш витратною відеогрою, яку коли-небудь створювали. За оцінками галузевих аналітиків, материнська компанія Take-Two Interactive вже витратила на розробку від одного до півтора мільярда доларів, пише IGN.

Цікаво, що під час нещодавнього інтерв'ю для видання Business Insider виконавчий директор Take-Two Штраус Зельник відмовився назвати точну суму, яку компанія інвестувала в проєкт на сьогодні, проте лаконічно визнав: "Це було дорого". Якщо мова дійсно йде про мільярдні суми, таку заяву можна вважати серйозним применшенням реального стану справ.

Для розуміння контексту варто поглянути на бюджети інших проєктів класу AAA, які зазвичай потрапляють у заголовки медіа. Більшість із них оцінюється у сотні мільйонів доларів:

Наприклад, бюджет нещодавно випущеного шутера Marathon від Bungie, за наявними даними, перевищив 250 000 000 доларів.

Початкова угода на розробку Concord, згідно зі звітом видання Kotaku, становила близько 200 000 000 доларів.

У 2023 році документи, випадково розсекречені під час судового процесу Microsoft та Федеральної торгової комісії, показали, що створення The Last of Us: Part II та Horizon Forbidden West коштувало понад 200 000 000 доларів за кожну гру, про що також повідомляло видання IGN.

Минулого року журналістам Game File стали відомі й захмарні бюджети серії Call of Duty: судові документи підтвердили, що компанія Activision вклала 700 000 000 доларів лише в Black Ops Cold War, хоча ця сума охоплювала весь життєвий цикл шутера.

Очевидно, що GTA 6 значно перевершує всі ці показники.

Так і має бути

Така вартість розробки не викликає подиву, враховуючи очікування, що GTA 6 стане наймасштабнішим релізом в історії індустрії розваг. Проєкт перебуває в роботі вже тривалий час. За інформацією Business Insider, частина багатотисячного штату Rockstar Games працює над грою вже понад 10 років.

В інтерв'ю агентству Bloomberg Штраус Зельник зазначив, що витрати на розробку з роками суттєво зросли, проте Take-Two намагається надати своїм командам "необмежені фінансові, творчі та людські ресурси, щоб вони могли забезпечити досконалість".

Як це вплине на ціну для гравців?

Величезні витрати природно породжують дискусії про майбутню ціну гри для кінцевого споживача. Bank of America нещодавно виступив із рекомендацією продавати GTA 6 за 80 доларів, що на 10 доларів перевищує нинішній стандарт для індустрії, писало видання Seeking Alpha.

Думки аналітиків щодо ціноутворення розходяться: одні вважають, що Rockstar варто дотримуватися позначки в 70 доларів, тоді як інші впевнені, що компанія легко зможе обґрунтувати ціну навіть у 100 доларів.

Хоча новинка безсумнівно встановить рекорди продажів, залишаються питання щодо її успіху в умовах однієї з найскладніших економічних ситуацій за останній час. Як зауважує Business Insider, консольний геймінг стає дорожчим, ніж будь-коли, особливо після того, як у березні Sony підвищила ціни на апаратне забезпечення PlayStation 5.

GTA 6 спочатку вийде виключно на PlayStation 5 та Xbox Series X і S, що Зельник нещодавно пояснив під час одного з виступів. наразі невідомо, коли варто чекати ПК-версію.

На заході iicon голова Take-Two поділився своїм баченням цінової політики компанії.

Споживачі платять за цінність, яку ви їм надаєте, і наше завдання – брати набагато, набагато, набагато менше, ніж ця цінність. Ваше ставлення до покупки – це перетин самої речі та того, що ви за неї платите. Споживачі повинні відчувати, що сама річ дивовижна, а ціна, яку вони заплатили, була справедливою за те, що вони отримали,

– прокоментував Штраус Зельник.

Він також додав, що ціни на ігри насправді стали доступнішими за останні роки, оскільки вартість великих релізів трималася на рівні 60 – 70 доларів протягом понад десятиліття, попри значно вищі темпи інфляції в глобальній економіці.

Якість понад усе

Попри все, керівництво компанії каже, що першочергово фокусується не на сухих цифрах, а на якості продукту.

Якщо дивитися на це через таку призму, то в цьому мало сенсу. Але це не та призма, через яку дивимося ми. Натомість ми зосереджені на тому [...] як створити щось дивовижне і як переконатися, що ціна, яку люди платять за це, здається дуже розумною,

– підсумував Зельник.

Наразі очікується, що маркетингова кампанія від Rockstar активізується вже влітку, коли може з'явитися третій трейлер.

Вам також буде цікаво дізнатися: що ми знаємо про GTA 6 на цей момент?

GTA 6 – це майбутня екшн-пригодницька гра від Rockstar Games, восьма основна частина серії Grand Theft Auto, наступниця GTA V 2013 року. З моменту анонсу в грудні 2023 року гра вже тричі змінювала дату виходу: спочатку планувався запуск у 2025 році, потім – 26 травня 2026-го, і нарешті – 19 листопада 2026 року. У кожному зі своїх офіційних повідомлень Rockstar пояснювала затримки необхідністю додаткового полірування, а не якимись технічними проблемами, пише The Games Wiki.

На старті гра вийде лише на PlayStation 5 та Xbox Series X|S – версія для ПК офіційно не анонсована. Втім, враховуючи попередній досвід студії, більшість гравців очікують, що PC-версія з'явиться пізніше. За інформацією інсайдерів, вона може вийти орієнтовно на початку 2027 року, повідомляє BUSINESS TO MARK.

Сюжет і сеттинг

Дія гри розгортається у вигаданому штаті Леоніда, натхненному Флоридою. Головні герої – романтичний злочинний дует Джейсона Дюваля і Лусії Каміньос, а центральне місце серед локацій займає Вайс-Сіті, натхнений Маямі.

За офіційними даними з сайту Rockstar, Джейсон і Лусія "завжди знали, що карти складені проти них", і коли легка справа йде не так, вони опиняються "на найтемнішому боці найсонячнішого місця в Америці", заплутавшись у кримінальній змові, що охоплює весь штат Леоніда.

За підтвердженими деталями: Джейсон має армійське минуле і працював на наркоторговців на Кісах. Лусія відбувала покарання у в'язниці після того, як билася за свою сім'ю з Ліберті-Сіті. Вони закохуються одне в одного – в дусі Бонні та Клайда – і після невдалого пограбування банку змушені триматися разом.

Другий трейлер Grand Theft Auto VI: дивіться відео

Геймплей і світ

Rockstar підтвердила три унікальні локації в межах вигаданої Флориди: Вайс-Сіті, Ґрасріверс (болотиста місцевість) та Амброзія (сільська територія). Витоки 2022 року показали деталі ранніх версій геймплею, а другий трейлер, випущений у травні 2025 року, розкрив повні імена протагоністів і нові сцени, пише Geo News.

Масштаб і очікування

DFC Intelligence прогнозує продажі у 40 мільйонів копій і виручку у 3,2 мільярда доларів у перший рік – вдвічі більше, ніж рекордний старт GTA V, включно з 1 мільярдом у передзамовленнях.

Маркетингова кампанія, за словами Take-Two, стартує влітку 2026 року – тож незабаром можна чекати третього трейлера і більше офіційних деталей.