Що відбувається з Concord?

Група розробників-ентузіастів, відомих під ніками Red, open_wizard та gwog, після року наполегливої праці змогла зробити майже неможливе. Вони займалися зворотною розробкою та створенням серверного коду, щоб повернути до життя Concord, який вважався назавжди втраченим. Кілька днів тому вони оголосили про успіх на Reddit та в Discord, повідомивши, що їм вдалося зіграти повноцінний матч. За їхніми словами, проєкт усе ще перебуває на ранній стадії розробки, проте вже є "грабельним, хоч і з помилками", пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Як це було Усі говорять про Concord: новий кандидат на звання найбільшого провалу 2024 року

Однак майже одразу після цієї новини ситуація кардинально змінилася. Відеоролики, що демонстрували ігровий процес на фанатських серверах, почали швидко зникати з мережі. Причиною стали скарги на порушення авторських прав (DMCA), надіслані компанією MarkScan, яка часто представляє інтереси Sony у подібних справах.​

Зіткнувшись із "тривожними юридичними діями", команда розробників вирішила призупинити розвиток проєкту на невизначений час.

Вони також закрили доступ до свого Discord-сервера для нових учасників.

Один із творців проєкту, Red, розповів, що робота над відродженням гри почалася майже одразу після її офіційного закриття і була "неймовірно складною". Команда прагнула зберегти гру, оскільки її учасники переймаються проблемою збереження ігрової спадщини.

"Після тривалого реверс-інжинірингу та розробки сервера, нам нарешті вдалося зіграти матч у Concord! […] Проєкт усе ще знаходиться в стадії розробки, у нього можна грати, але він містить багато багів. Як тільки наші сервери будуть повністю налаштовані, ми почнемо проводити приватні тестування гри. Якщо хтось із вас хоче долучитися до цих тестувань, дайте мені знати", – цитує розробників піратської версії видання Kotaku.

Що тепер?

Що буде далі, наразі неясно. Малоймовірно, що Sony залишить розробників "піратки" у спокої, якщо вони колись вирішать продовжувати, і тим більше наважаться випустити свою роботу в люди.

Гра, нагадаємо, була гучним провалом для видавця і студії. Шутер у стилі "Вартових Галактики" не зміг зацікавити гравців. Грали у нього одиниці, тож проєкт був закритий лише через два тижні після релізу, а студію-розробника Firewalk Studios згодом розформували. Хоча були чутки про те, що гра може повернутися після доопрацювання, поки що про це нічого не говорили офіційно.

Дивіться трейлер закритої гри Concord: відео