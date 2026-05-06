Сколько потратили на GTA 6?

Будущая GTA 6 имеет все шансы стать самой затратной видеоигрой, которую когда-либо создавали. По оценкам отраслевых аналитиков, материнская компания Take-Two Interactive уже потратила на разработку от одного до полутора миллиардов долларов, пишет IGN.

Интересно, что во время недавнего интервью для издания Business Insider исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник отказался назвать точную сумму, которую компания инвестировала в проект на сегодня, однако лаконично признал: "Это было дорого". Если речь действительно идет о миллиардных суммах, такое заявление можно считать серьезным преуменьшением реального положения дел.

Для понимания контекста стоит взглянуть на бюджеты других проектов класса AAA, которые обычно попадают в заголовки медиа. Большинство из них оценивается в сотни миллионов долларов:

Например, бюджет недавно выпущенного шутера Marathon от Bungie, по имеющимся данным, превысил 250 000 000 долларов.

Первоначальное соглашение на разработку Concord, согласно отчету издания Kotaku, составляла около 200 000 000 долларов.

В 2023 году документы, случайно рассекречены во время судебного процесса Microsoft и Федеральной торговой комиссии, показали, что создание The Last of Us: Part II и Horizon Forbidden West стоило более 200 000 000 долларов за каждую игру, о чем также сообщало издание IGN.

В прошлом году журналистам Game File стали известны и заоблачные бюджеты серии Call of Duty: судебные документы подтвердили, что компания Activision вложила 700 000 000 долларов только в Black Ops Cold War, хотя эта сумма охватывала весь жизненный цикл шутера.

Очевидно, что GTA 6 значительно превосходит все эти показатели.

Так и должно быть

Такая стоимость разработки не вызывает удивления, учитывая ожидания, что GTA 6 станет самым масштабным релизом в истории индустрии развлечений. Проект находится в работе уже длительное время. По информации Business Insider, часть многотысячного штата Rockstar Games работает над игрой уже более 10 лет.

В интервью агентству Bloomberg Штраус Зельник отметил, что расходы на разработку с годами существенно выросли, однако Take-Two пытается предоставить своим командам "неограниченные финансовые, творческие и человеческие ресурсы, чтобы они могли обеспечить совершенство".

Как это повлияет на цену для игроков?

Огромные расходы естественно порождают дискуссии о будущей цене игры для конечного потребителя. Bank of America недавно выступил с рекомендацией продавать GTA 6 за 80 долларов, что на 10 долларов превышает нынешний стандарт для индустрии, писало издание Seeking Alpha.

Мнения аналитиков относительно ценообразования расходятся: одни считают, что Rockstar стоит придерживаться отметки в 70 долларов, тогда как другие уверены, что компания легко сможет обосновать цену даже в 100 долларов.

Хотя новинка несомненно установит рекорды продаж, остаются вопросы относительно ее успеха в условиях одной из самых сложных экономических ситуаций за последнее время. Как отмечает Business Insider, консольный гейминг становится дороже, чем когда-либо, особенно после того, как в марте Sony повысила цены на аппаратное обеспечение PlayStation 5.

GTA 6 сначала выйдет исключительно на PlayStation 5 и Xbox Series X и S, что Зельник недавно объяснил во время одного из выступлений. пока неизвестно, когда стоит ждать ПК-версию.

На мероприятии iicon глава Take-Two поделился своим видением ценовой политики компании.

Потребители платят за ценность, которую вы им предоставляете, и наша задача – брать намного, намного, намного меньше, чем эта ценность. Ваше отношение к покупке – это пересечение самой вещи и того, что вы за нее платите. Потребители должны чувствовать, что сама вещь удивительная, а цена, которую они заплатили, была справедливой за то, что они получили,

– прокомментировал Штраус Зельник.

Он также добавил, что цены на игры на самом деле стали более доступными за последние годы, поскольку стоимость крупных релизов держалась на уровне 60 – 70 долларов в течение более десятилетия, несмотря на значительно более высокие темпы инфляции в глобальной экономике.

Качество превыше всего

Несмотря на все, руководство компании говорит, что в первую очередь фокусируется не на сухих цифрах, а на качестве продукта.

Если смотреть на это через такую призму, то в этом мало смысла. Но это не та призма, через которую смотрим мы. Вместо этого мы сосредоточены на том [...] как создать что-то удивительное и как убедиться, что цена, которую люди платят за это, кажется очень разумной,

– подытожил Зельник.

Сейчас ожидается, что маркетинговая кампания от Rockstar активизируется уже летом, когда может появиться третий трейлер.

GTA 6 – это будущая экшн-приключенческая игра от Rockstar Games, восьмая основная часть серии Grand Theft Auto, преемница GTA V 2013 года. С момента анонса в декабре 2023 года игра уже трижды меняла дату выхода: сначала планировался запуск в 2025 году, затем – 26 мая 2026-го, и наконец – 19 ноября 2026 года. В каждом из своих официальных сообщений Rockstar объясняла задержки необходимостью дополнительной полировки, а не какими-то техническими проблемами, пишет The Games Wiki.

На старте игра выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S – версия для ПК официально не анонсирована. Впрочем, учитывая предыдущий опыт студии, большинство игроков ожидают, что PC-версия появится позже. По информации инсайдеров, она может выйти ориентировочно в начале 2027 года, сообщает BUSINESS TO MARK.

Сюжет и сеттинг

Действие игры разворачивается в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой. Главные герои – романтический преступный дуэт Джейсона Дюваля и Лусии Каминьос, а центральное место среди локаций занимает Вайс-Сити, вдохновленный Майами.

По официальным данным с сайта Rockstar, Джейсон и Лусия "всегда знали, что карты сложены против них", и когда легкое дело идет не так, они оказываются "на самой темной стороне самого солнечного места в Америке", запутавшись в криминальном заговоре, охватывающем весь штат Леонида.

По подтвержденным деталям: Джейсон имеет армейское прошлое и работал на наркоторговцев на Кисах. Лусия отбывала наказание в тюрьме после того, как сражалась за свою семью из Либерти-Сити. Они влюбляются друг в друга – в духе Бонни и Клайда – и после неудачного ограбления банка вынуждены держаться вместе.

Второй трейлер Grand Theft Auto VI: смотрите видео

Геймплей и мир

Rockstar подтвердила три уникальные локации в пределах вымышленной Флориды: Вайс-Сити, Грасриверс (болотистая местность) и Амброзия (сельская территория). Утечки 2022 года показали детали ранних версий геймплея, а второй трейлер, выпущенный в мае 2025 года, раскрыл полные имена протагонистов и новые сцены, пишет Geo News.

Масштаб и ожидания

DFC Intelligence прогнозирует продажи в 40 миллионов копий и выручку в 3,2 миллиарда долларов в первый год – вдвое больше, чем рекордный старт GTA V, включая 1 миллиард в предзаказах.

Маркетинговая кампания, по словам Take-Two, стартует летом 2026 года – так что вскоре можно ждать третьего трейлера и больше официальных деталей.