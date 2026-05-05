Пока весь мир ждет новую информацию о GTA 6, аналитики продолжают оживленное обсуждение цены продолжения культовой серии видеоигр, сообщает 24 Канал.

Почему GTA 6 не может стоить дешево?

Релиз самой долгожданной видеоигры этого десятилетия неуклонно приближается, а разработчики продолжают молчать.

Поэтому в сети возникает все больше спекуляций буквально обо всем: от активностей, которые будут в GTA 6, до цены на проект.

Свое мнение по поводу последнего высказал финансовый аналитик Банка Америки – Омар Дессуки.

Как сообщает Seeking Alpha, он и его команда "слышали", что в индустрии есть серьезное беспокойство на счет того сколько же будет стоить новая GTA.

В частности, многие уверены, что "шестерка" станет настолько популярной и крутой, что при "стандартной" для индустрии стоимости в 70 долларов за ААА проект, все другие игры с таким ценником будут казаться геймерам ужасной покупкой.

ААА – это самая высокая оценка уровня игры, которую присваивают за масштаб, технологичность и бюджет, потраченный на создание. Подробнее об этом мы рассказывали в материале цикла Словарь геймера.

Мы считаем, что в интересах Take-Two, как издателя и партнера многих разработчиков, повысить цену для всей отрасли,

– говорит аналитик Омар Дессуки.

Финансист убежден, что Take-Two поставят на GTA 6 цену в 80 долларов*, чем одновременно поднимут то, сколько геймеры готовы потратить на игру подобного уровня и не навредят другим, менее масштабным проектам.

Поэтому в будущем, масштабные видеоигры тоже смогут ставить цену в 80 долларов, что, учитывая инфляцию, кажется Дессуки справедливой ценой за проекты такого рода.

*Речь о цене на базовую версию игры. Аналитики почти не сомневаются, что будут дополнительные издания, которые будут стоить дороже.

Что известно о бюджете GTA 6?

В свою очередь увеличение цены поможет Take-Two и Rockstar отбить расходы на создание игры.

В частности в Rockstar Intel подсчитали, что общий бюджет разработки GTA 6 уже мог пересечь отметку в три миллиарда долларов.

Мы действительно стремимся создать развлечение высочайшего качества на Земле. А это стоит дорого,

– прокомментировал расходы глава Take-Two Штраус Зельник в интервью для Bloomberg.

Цифра, конечно, поражает воображение, но стоит помнить, что все это является ценой более десяти лет работы тысяч высококвалифицированных разработчиков в нескольких студиях по всему миру.

Сколько GTA 6 заработает для своих создателей?

В то же время, продажи GTA 6 не просто отобьют расходы на разработку, но и озолотят своих создателей, уверены аналитики.

Как утверждается, долгожданная игра Rockstar имеет все шансы стать самым продаваемым проектом в истории индустрии, поставив целую плеяду рекордов.

GTA VI принесет 7,6 миллиардов долларов дохода за первые 60 дней после выхода. Это будет самый масштабный релиз всех времен, который побьет рекорды по количеству игроков, зрителей и прибыли,

– пишет аналитик Konvoy Джош Чапмен в Linkedin.

Итак, ставки как никогда высоки, поэтому у Rockstar и Take-Two нет шансов на ошибку.

Геймерам остается только надеяться, что слухи о новом трейлере GTA 6, который уже ждет премьеры на YouTube, окажутся правдивыми и закончат почти годовую информационную тишину от разработчиков.