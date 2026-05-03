Поклонники Grand Theft Auto продолжают с нетерпением ожидать официальных новостей от Rockstar, параллельно следя за каждым шагом компании, информирует 24 Канал.

Что слышно о GTA 6?

Во время конференции Interactive Innovation в Лас-Вегасе глава издателей игры из компании Take-Two наговорил немало интересной информации.

В частности, как сообщает TechRadar, отвечая на вопрос журналистов, Штраус Зельник сказал что рекламная компания GTA 6 начнется "скоро", отказавшись от конкретизации ее временных рамок.

Это дало надежду поклонникам Rockstar, что новости об игре можно ожидать уже летом. Тимпаче, издание Viciados сообщило, что студия начала процесс изготовления "физической" рекламы: билбордов, постеров и упаковок для физических изданий игры.

Когда выйдет третий трейлер GTA 6?

На фоне этого геймеры сделали удивительное открытие в соцсети Instagram.

Бдительные фанаты увидели, что официальная страница Rockstar подписана на таинственного музыканта Ehrin Dujf Music, сообщает @Urban_GTA_6 в X.

На момент написания материала, он имеет всего около 2 тысяч подписчиков и только 5 постов на странице. Почему же это вызвало огромный интерес геймеров?

А потому, что музыкант рекламирует композицию под названием "Welcome to Vice City", которая должна выйти на всех платформах уже 15 мая.

Понятное дело, многие геймеры отныне уверены, что песня будет звучать в третьем трейлере GTA 6, который, учитывая традицию Rockstar выпускать трейлеры в четверг, следует ожидать не иначе как 14 мая.

Почему информация может оказаться правдивой?

Несмотря на то, что мнения на счет этой теории существенно разделили игровое сообщество, скептики должны объяснить еще один факт.

Дело в том, что 30 апреля на YouTube-канале Rockstar появилось скрытое видео, которое со скоростью света окрестили тем самым третьим трейлером.

Учитывая слова Зельника о скором начале рекламной кампании, все эти геймерские "находки" уже не кажутся такими притянутыми за уши, как раньше.

Однако, есть ли в этих предположениях правда мы узнаем лишь со временем.

Напомним, что релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.