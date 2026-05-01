Ожидание новостей о GTA 6 сводит с ума геймеров, которые неустанно следят за всеми "движениями" Rockstar в сети, информирует 24 Канал.

Rockstar готовы опубликовать третий трейлер GTA 6?

Долгожданное продолжение легендарной игры должно выйти 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S и глава Take-Two Штраус Зельник уже устал подтверждать окончательность этой даты.

В частности, на конференции Interactive Innovation в Лас-Вегасе он сказал, что "многие люди возьмут больничный 19 ноября", лишний раз подчеркнув серьезность предыдущих заявлений, сообщает gamesradar+.

Вместе с тем, Rockstar продолжают хранить тишину относительно игры, ведь с момента публикации второго трейлера прошёл почти год.

Это провоцирует фанатов буквально под микроскопом следить за всеми действиями разработчиков, выискивая в них хотя бы крупицу информации.

Самой свежей находкой стало то, что на YouTube-канале студии появилось скрытое видео.

Произошло это, как сообщает @Synaptic_UK в X, 30 апреля, когда счетчик роликов изменился с 434 на 435, а нового видео опубликовано не было.

Понятно, что теперь геймеры уверены, что этот "секретный" ролик это ничто иное как третий трейлер GTA 6, премьеру которого следует ожидать уже в скором времени.

Когда начнется рекламная кампания GTA 6?

Это не расходится с теми же заявлениями Штрауса Зельника с недавней конференции.

Как сообщает TechRadar, функционер рассказал, что полноценная рекламная кампания будущей игры стартует уже "скоро" и будет быстрой и масштабной.

Мы не тратим деньги на маркетинг, пока не приблизимся к релизу,

– заявил он.

Поэтому, наблюдения геймеров прекрасно укладывается в термин "скоро", который Зельник отказался конкретизировать.

Правда, большинство аналитиков все же склоняются к мнению, что новостей по GTA 6 следует ожидать в конце мая – начале лета, а не прямо сейчас.

Во что поиграть, пока ждем GTA 6?

Кроме рекламной кампании GTA, причиной ждать лета для геймеров является выход первого сюжетного дополнения для STALKER 2, которое пока не имеет точной даты релиза.

DLC, которое получило название Cost of Hope (Цена надежды), расскажет о войне двух известных фракций Зоны, добавив в игру новые локации, снаряжение и десятки часов геймплея.

В дополнение, оно имеет благородную цель, ведь создавалось под влиянием реальных событий, вызванных полномасштабной войной России против Украины.

Создатели игры с GSC Game World отмечают, что своей работой пытаются влюбить геймеров со всего мира в украинскую культуру – и это главная цель как дополнения, так и STALKER 2.