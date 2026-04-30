Событие приурочили к 25-летию кинофраншизы "Гарри Поттер", и это уже вторая подобная акция за последнее время, рассказывает 24 Канал.

В конце 2025 года игру уже делали бесплатной, но тогда раздача длилась всего 24 часа – из-за этого многие желающие не успели воспользоваться предложением. Теперь у игроков появился еще один шанс, хотя он также ограничен во времени.

Как получить Hogwarts Legacy бесплатно?

Чтобы получить игру, достаточно перейти на ее страницу в магазине Epic Games Store и нажать кнопку "Получить". После активации она навсегда остается в библиотеке пользователя.

Hogwarts Legacy можно бесплатно получить в Epic Games Store

В отличие от стандартных еженедельных бесплатных игр, на этот раз акция действует только трое суток. Она завершится 3 мая в 18:00 по киевскому времени, поэтому медлить не стоит.

О чем вообще Hogwarts Legacy?

События Hogwarts Legacy разворачиваются во вселенной школы волшебства и волшебства Хогвартс. Игрок берет на себя роль студента, который владеет ключом к древней и опасной тайне, способной изменить судьбу магического мира.

Игра вышла в феврале 2023 года сразу на ПК (в частности в Steam и Epic Games Store), а также на консолях PlayStation и Xbox нового поколения. Впоследствии ее адаптировали для PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Успех игры и продолжение

Феномен Hogwarts Legacy стал одним из самых громких в современной индустрии. Уже в первые две недели после релиза игра разошлась тиражом более 12 миллионов копий, сообщало издание Business Wire. Это принесло компании около 850 миллионов долларов выручки, установив рекорд для Warner Bros. Games.

Далее темпы продаж только росли. По итогам 2023 года проект разошелся тиражом более 22 миллионов копий и стал самой продаваемой игрой года, по информации Variety. В 2024-м продажи превысили 30 миллионов, а уже к концу 2025 года достигли отметки в 40 миллионов копий по всему миру. Это позволило игре войти в число самых успешных релизов поколения и закрепиться среди бестселлеров индустрии.

На фоне успеха игры интерес к вселенной резко возрос – трафик тематических сайтов увеличился примерно на 300% в первые недели после запуска. Именно этот результат повлиял на стратегию компании, которая решила активнее развивать франшизу в видеоиграх.

Неудивительно, что продолжение стало одним из приоритетов для Warner Bros. Discovery. Осенью 2024 года в компании прямо заявили, что Hogwarts Legacy 2 быть – сиквел входит в число ключевых проектов на ближайшие годы. Разработкой снова занимается студия Avalanche Software. Впоследствии игра получила дату выхода, и это будет не просто случайный день.

По имеющейся информации, новая часть может быть связана с будущим сериалом о Гарри Поттере от HBO – разработчики даже координируют отдельные сюжетные элементы между проектами, сообщало Variety. Hogwarts Legacy не только стала коммерческим хитом, но и фактически перезапустила интерес к игровому направлению "Гарри Поттера".