Во время недавней презентации на конференции Bank of America финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс отметил, что Hogwarts Legacy является ключевым приоритетом для развития компании.

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Очевидно, что преемник Hogwarts Legacy является одним из наших приоритетов на ближайшие несколько лет. Согласно стратегической перспективе, [игровой] бизнес сделает значительный вклад в наш рост,

– заявил Виденфельс.

Однако никаких конкретных деталей о сроках разработки или особенностях Hogwarts Legacy 2 не было сообщено, что свидетельствует о том, что проект все еще находится на ранних стадиях.

Спекуляции вокруг сиквела уже циркулировали после того, как в объявлениях о вакансиях от Avalanche Software, разработчиков Hogwarts Legacy, появился намек на будущий проект, похожий на оригинальную игру. В этих объявлениях описывалась новая ролевая игра с открытым миром и "боевой/магической системой", а также указывалось, что игра может включать элементы живого общения – то, чего не было в первой игре.

Hogwarts Legacy: смотрите трейлер игры

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Оригинальная Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года на различных платформах, включая ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а впоследствии расширилась до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. По слухам, также готовится режиссерская версия игры, хотя никаких официальных анонсов на этот счет не было сделано.