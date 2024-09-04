Под мелодию песни The Beatles – Magical Mystery Tour, тизер знакомит зрителей с главными героями фильма – четырьмя неудачниками, которые таинственным образом переносятся во вселенную Minecraft через портал, информирует Games.

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В этом странном новом мире они должны объединиться со Стивом, протагонистом игры, чтобы предотвратить уничтожение вселенной.

Лента имеет звездный актерский состав:

Джейсон Момоа,

Джек Блэк,

Эмму Майерс (фильм Wednesday),

Даниэль Брукс,

Себастьян Юджин Хансен.

Тизер фильма "Майнкрафт": смотрите видео

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"Майнкрафт" выйдет на экраны международных кинотеатров 4 апреля 2025 года. Фильм обещает оживить любимую игру миллионов геймеров, и продемонстрировать им мир под другим углом.