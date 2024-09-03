Недавно один из игроков Star Wars Outlaws обнаружил скрытые максимальные настройки в ПК-версии игры, которые можно активировать, добавив командную строку "-unlockmaxsettings" в параметры запуска игры.

Читайте на сайте Три главные функции, которые появятся после запуска S․T․A․L․K․E․R․ 2, но не выйдут в день релиза

Этот твик, который повторяет аналогичную функцию, найденную в Avatar: Frontiers of Pandora, обеспечивает дополнительный уровень визуального качества, который превосходит ультра настройки игры по умолчанию, хоть и не на много.



Настройки можно активировать добавив параметр перед запуском / Фото Reddit

Влияние этих скрытых настроек, хотя и не радикальное, но заметно в определенных аспектах графики игры. Основное улучшение касается качества освещения, которое становится мягче и реалистичнее. Кроме того, настройки улучшают качество отражений, вводя новые отражения в областях, где они ранее отсутствовали.

Скрытые настройки качества: смотрите видео

Этот эффект, вероятно, связан с увеличением количества отскоков лучей, которые рассчитываются при включенной трассировке лучей, что приводит к улучшению освещения и более детальным отражениям.

Интересное наблюдение из ранних сравнений графики позволяет предположить, что окончательный релиз Star Wars Outlaws может иметь несколько ухудшенное освещение по сравнению с первыми кадрами игры, показанными публике. Существует предположение, что игровые кадры могли быть записаны с использованием этих скрытых максимальных настроек, что может объяснить разницу в качестве освещения.

Вам будет интересно Музыкант провел день в стиле Тревора из GTA V – все закончилось его арестом

В общем, хотя скрытые максимальные настройки в Star Wars Outlaws кардинально не меняют визуальные эффекты игры, они предоставляют тонкое улучшение для игроков, которые стремятся к максимально возможной графической достоверности.