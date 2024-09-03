В новом интервью создатели рассказали, что они планируют добавить эти несколько возможностей вскоре после выхода игры. Что-то появится в первом же большом обновлении, а другое – позже. Над всем этим сейчас активно работают.

Прежде всего стоит отметить, что это будут полностью бесплатные обновления для тех, кто купит игру. Они включают кроссплатформенные модификации, многопользовательскую игру и трассировку лучей. Кроме того, чуть позже выйдут сюжетные DLC.

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Чего ждать от обновления S․T․A․L․K․E․R․ 2

Согласно заявлениям компании, игра получит программную трассировку лучей, но команда работает и над аппаратной:

У нас будет программная трассировка лучей. Что касается аппаратной трассировки, то для нас это еще слишком рано, но мы экспериментируем с этим. Мы стараемся сделать это на дату релиза, но маловероятно, что вы получите его на старте. Но NVIDIA DLSS будет,

– заявил продюсер игры Слава Лукьяненко.

Здесь, предположительно, имеется в виду Lumen от Unreal Engine 5, который использует программную технику трассировки лучей, что по желанию может быть дополнена аппаратным обеспечением.

Не менее важная функция, которую точно ожидают игроки, – это кроссплатформенные моды. Разработчики говорят, что их франшиза стала такой популярной "не только благодаря играм, но и благодаря поддержке сообщества разработчиков модов, которая процветала в течение последних 15 лет". Поэтому компания не хочет покидать их и готовит официальную поддержку модификаций. "Итак, после релиза, я не могу сказать когда именно, но мы хотим сделать это как можно ближе к дате релиза, у нас будет официальная поддержка модов. На следующий год мы готовим несколько новых, интересных инициатив. Мы стремимся поддерживать как ПК, так и консоли", – говорит Лукьяненко.

Специалист по связям с общественностью Захар Бочаров добавил больше: "Мы уже поддерживаем их с помощью Mod.io в оригинальной трилогии. Я не могу подтвердить, будет ли это Mod.io или что-то другое для S․T․A․L․K․E․R․ 2. Но дело в том, что сейчас модинговая сцена немного похожа на Дикий Запад, где вам нужно загружать файлы, заменять файлы и так далее. Поэтому мы хотим сделать ее структурированной. На рынке есть определенные способы сделать это: Steamworks, Mod.io и другие. Мы исследуем, мы играем для этого, и мы хотим сделать это как можно ближе к релизу. Мы не можем просто гарантировать, что это будет в релизе, но мы делаем все возможное, чтобы выпустить это вовремя".

Наконец, последняя, но не менее важная опция, которая нас ждет, – это мультиплеер. Об этом известно немного, но запуск тоже ожидается после релиза основной игры.

Предполагается, что это будет обновление после релиза. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы синглплеер был максимально отшлифованным. Все, что связано с мультиплеером, вероятно, относится к нашей послезапусковой фазе, поэтому мы просто не имеем обновлений об этом прямо сейчас,

– говорит Захар Бочаров.

С приближением релиза в сети будет появляться все больше деталей, поэтому, и вероятно, мы узнаем новые детали обо всем этом чуть позже.