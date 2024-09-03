У новому інтерв'ю творці розповіли, що вони планують додати ці кілька можливостей незабаром після виходу гри. Щось з'явиться у першому ж великому оновленні, а інше – згодом. Над усім цим зараз активно працюють.

Перш за все варто зазначити, що це будуть повністю безплатні оновлення для тих, хто купить гру. Вони включають кросплатформні модифікації, багатокористувацьку гру та трасування променів. Крім того, трохи пізніше вийдуть сюжетні DLC.

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Чого чекати від оновлення S․T․A․L․K․E․R․ 2

Згідно з заявами компанії, гра отримає програмне трасування променів, але команда працює і над апаратним:

У нас буде програмне трасування променів. Що стосується апаратного трасування, то для нас це ще занадто рано, але ми експериментуємо з цим. Ми намагаємося зробити це на дату релізу, але малоймовірно, що ви отримаєте його на старті. Але NVIDIA DLSS буде,

– заявив продюсер гри Слава Лук'яненко.

Тут, імовірно, мається на увазі Lumen від Unreal Engine 5, який використовує програмну техніку трасування променів, що за бажанням може бути доповнена апаратним забезпеченням.

Не менш важлива функція, яку точно очікують гравці, – це кросплатформні моди. Розробники кажуть, що їхня франшиза стала такою популярною "не лише завдяки іграм, але й завдяки підтримці спільноти розробників модів, яка процвітала протягом останніх 15 років". Тому компанія не хоче покидати їх і готує офіційну підтримку модифікацій. "Отже, після релізу, я не можу сказати коли саме, але ми хочемо зробити це якомога ближче до дати релізу, у нас буде офіційна підтримка модів. На наступний рік ми готуємо кілька нових, цікавих ініціатив. Ми прагнемо підтримувати як ПК, так і консолі", – каже Лук'яненко.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Захар Бочаров додав більше: "Ми вже підтримуємо їх за допомогою Mod.io в оригінальній трилогії. Я не можу підтвердити, чи буде це Mod.io чи щось інше для S․T․A․L․K․E․R․ 2. Але річ у тому, що зараз модингова сцена трохи схожа на Дикий Захід, де вам потрібно завантажувати файли, замінювати файли й таке інше. Тому ми хочемо зробити її структурованою. На ринку є певні способи зробити це: Steamworks, Mod.io та інші. Ми досліджуємо, ми граємо для цього, і ми хочемо зробити це якомога ближче до релізу. Ми не можемо просто гарантувати, що це буде в релізі, але ми робимо все можливе, щоб випустити це вчасно".

Нарешті, остання, але не менш важлива опція, яка на нас чекає, – це мультиплеєр. Про це відомо небагато, але запуск теж очікується після релізу основної гри.

Передбачається, що це буде оновлення після релізу. Але наразі ми працюємо над тим, щоб синглплеєр був максимально відшліфованим. Усе, що пов'язано з мультиплеєром, імовірно, належить до нашої післязапускової фази, тому ми просто не маємо оновлень про це прямо зараз,

– каже Захар Бочаров.

З наближенням релізу в мережі з'являтиметься все більше деталей, тож, імовірно, ми дізнаємося нові деталі про все це трохи згодом.