Нещодавно один з гравців Star Wars Outlaws виявив приховані максимальні налаштування у ПК-версії гри, які можна активувати, додавши командний рядок "-unlockmaxsettings" до параметрів запуску гри.

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Цей твік, який повторює аналогічну функцію, знайдену в Avatar: Frontiers of Pandora, забезпечує додатковий рівень візуальної якості, який перевершує ультра налаштування гри за замовчуванням, хоч і не на багато.



Налаштування можна активувати додавши параметр перед запуском / Фото Reddit

Вплив цих прихованих налаштувань, хоча і не радикальний, але помітний у певних аспектах графіки гри. Основне покращення стосується якості освітлення, яке стає м'якшим і реалістичнішим. Крім того, налаштування покращують якість віддзеркалень, вводячи нові віддзеркалення в областях, де вони раніше були відсутні.

Приховані налаштування якості: дивіться відео

Цей ефект, ймовірно, пов'язаний зі збільшенням кількості відскоків променів, які розраховуються при ввімкненому трасуванні променів, що призводить до покращення освітлення та більш детальних віддзеркалень.

Цікаве спостереження з ранніх порівнянь графіки дозволяє припустити, що остаточний реліз Star Wars Outlaws може мати дещо погіршене освітлення порівняно з першими кадрами гри, показаними публіці. Існує припущення, що ігрові кадри могли бути записані з використанням цих прихованих максимальних налаштувань, що може пояснити різницю в якості освітлення.

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Загалом, хоча приховані максимальні налаштування в Star Wars Outlaws кардинально не змінюють візуальні ефекти гри, вони надають тонке покращення для гравців, які прагнуть максимально можливої графічної достовірності.