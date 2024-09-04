Під мелодію пісні The Beatles – Magical Mystery Tour, тизер знайомить глядачів з головними героями фільму – чотирма невдахами, які таємничим чином переносяться у всесвіт Minecraft через портал, інформує Games.

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У цьому дивному новому світі вони повинні об'єднатися зі Стівом, протагоністом гри, щоб запобігти знищенню всесвіту.

Стрічка має зірковий акторський склад:

Джейсон Момоа,

Джек Блек,

Емму Майерс (фільм Wednesday),

Даніель Брукс,

Себастьян Юджин Гансен.

Тизер фільму "Майнкрафт": дивіться відео

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"Майнкрафт" вийде на екрани міжнародних кінотеатрів 4 квітня 2025 року. Фільм обіцяє оживити улюблену гру мільйонів геймерів, та продемонструвати їм світ під іншим кутом.