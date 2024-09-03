Згідно з останніми даними опитування апаратного забезпечення Steam за серпень, використання Windows 11 серед геймерів зросло до 49%, випередивши показник Windows 10, який впав до 47%. Це перший випадок, коли Windows 11 вийшла на перше місце в ігровій спільноті, яке вказує на зростаючу динаміку.

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Для порівняння, використання macOS і Linux в Steam за той же період залишилося відносно незмінним.

Windows 11 стає популярнішою

Впровадження Windows 11 в Інтернеті також неухильно зростало протягом останнього року. У липні 2023 року частка ринку Windows 11 становила близько 23%, а в серпні 2024 року вона зросла до майже 32%, як повідомляє StatCounter.

Попри нинішній сплеск використання, темпи впровадження Windows 11 відстають від темпів впровадження її попередниці, Windows 10. Витік даних у жовтні показав, що хоча Windows 11 на той час працювала на понад 400 мільйонах пристроїв, для досягнення цього рубежу знадобилося два роки, тоді як для Windows 10 знадобився лише один рік.

Повільне впровадження значною мірою пов'язане з жорсткими вимогами Microsoft до апаратного забезпечення для Windows 11, які вимагають наявності чипа безпеки TPM і сучасних процесорів, випущених починаючи з 2018 року.

Хоча Windows 11 пропонувалася як безкоштовне оновлення для користувачів Windows 10, багато старих пристроїв залишилися позаду через ці вимоги. На противагу цьому, Windows 10 була доступна як безкоштовне оновлення для користувачів Windows 7 і Windows 8 без таких суворих апаратних обмежень, що дозволило мільйонам людей оновитися без необхідності купувати нові пристрої.

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Забігаючи наперед, Microsoft планує припинити підтримку Windows 10 у жовтні 2025 року. Після цієї дати підприємствам потрібно буде платити за продовження використання Windows 10, причому Microsoft також вперше пропонує платні оновлення безпеки для споживачів, хоча поки що розкрито лише ціни для бізнесу.