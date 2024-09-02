Нова Морріган
Шанувальники серії Age of Dragon були здивовані новим дизайном Морріган у трейлері The Veilguard. Розробники BioWare розповіли, що зовнішній вигляд персонажки символізує її особисту подорож у грі.
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За словами розробників, Морріган змирилася з правдою про себе та свою матір Флемет. Як результат, тепер вона носить корону, схожу на корону Флемет, що означає її прийняття своєї ідентичності та зв'язку з матір'ю.
Особливості гри, натхненні Baldur's Gate 3
BioWare також підтвердила, що The Veilguard отримає функції, натхненні Baldur's Gate 3. Гравці матимуть можливість вимкнути сцени з оголеною натурою та сексуальні сцени, а також налаштувати спідню білизну своїх персонажів. Ці опції дають гравцям більше контролю над змістом і зовнішнім виглядом своїх персонажів.
Додаткові можливості гри
Під час сесії запитань і відповідей BioWare поділилася подробицями про те, що гравці можуть очікувати в The Veilguard.
- Гравці зможуть зберігати персонажів, створених у редакторі, що дозволить легше кастомізувати їх у майбутніх проходженнях.
- Інтерфейс гри можна буде легко налаштувати, з можливістю вимкнути міні-мапу, цифрове відображення пошкоджень та індикатори здоров'я, серед іншого.
- Гравці знову зможуть дарувати подарунки своїм супутникам, які можна отримати в кімнаті союзників.
- Крім того, компаньйонів можна зустріти в ігровому світі, навіть якщо вони наразі не є частиною загону гравця. Однак розпочати романтичні стосунки з персонажами, які не є супутниками, буде неможливо, і гравці матимуть можливість вимкнути альянси.
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Реліз Dragon Age: The Veilguard очікується 31 жовтня на PC, PS5, Xbox Series X і S.