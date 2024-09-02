Новая Морриган

Поклонники серии Age of Dragon были удивлены новым дизайном Морриган в трейлере The Veilguard. Разработчики BioWare рассказали, что внешний вид персонажки символизирует ее личное путешествие в игре.

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По словам разработчиков, Морриган смирилась с правдой о себе и своей матери Флемет. Как результат, теперь она носит корону, похожую на корону Флемет, что означает ее принятие своей идентичности и связи с матерью.

Особенности игры, вдохновленные Baldur's Gate 3

BioWare также подтвердила, что The Veilguard получит функции, вдохновленные Baldur's Gate 3. Игроки будут иметь возможность выключить сцены с обнаженной натурой и сексуальные сцены, а также настроить нижнее белье своих персонажей. Эти опции дают игрокам больше контроля над содержанием и внешним видом своих персонажей.

Дополнительные возможности игры

Во время сессии вопросов и ответов BioWare поделилась подробностями о том, что игроки могут ожидать в The Veilguard.

Игроки смогут сохранять персонажей, созданных в редакторе, что позволит легче кастомизировать их в будущих прохождениях.

Интерфейс игры можно будет легко настроить, с возможностью отключить мини-карту, цифровое отображение повреждений и индикаторы здоровья, среди прочего.

Игроки снова смогут дарить подарки своим спутникам, которые можно получить в комнате союзников.

Кроме того, компаньонов можно встретить в игровом мире, даже если они пока не являются частью отряда игрока. Однако начать романтические отношения с персонажами, которые не являются спутниками, будет невозможно, и игроки будут иметь возможность отключить альянсы.

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Релиз Dragon Age: The Veilguard ожидается 31 октября на PC, PS5, Xbox Series X и S.