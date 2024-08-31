Если вы вдруг еще не проходили Red Dead Redemption 2, то мы должны предупредить вас о спойлерах, что ждут впереди, ведь Кларк рассказал о своей любимой концовке игры.
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Какой финал актер считает каноном
В интервью для Gamology известный актер озвучивания Роджер Кларк, чья роль Артура Моргана в RDR 2 принесла ему номинацию на премию BAFTA и признание среди геймеров, рассказал свои впечатления от концовок игры.
Интересно! В RDR 2 существует 4 окончания, которые кроме основного выбора игрока – гнаться за деньгами или помочь другу, зависят от уровня чести персонажа, формирующегося на протяжении всей игры.
Так, из четырех вариантов, Кларк видит самым рациональным наиболее благородный – помощь другу.
В частности, из-за того, что сам Артур умирает от туберкулеза, поэтому деньги для него не более, чем просто бумажки.
Я никогда не видел смысла в том, чтобы возвращаться за деньгами. Дни Артура сочтены, что ему вообще дадут деньги? Он мог бы помочь Джону. Поэтому я думаю, что возвращение, чтобы помочь Джону, с высоким уровнем чести, для меня является каноническим завершением,
– сказал Роджер.
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Хотя сейчас весь геймерский мир с нетерпением ожидает релиз GTA 6, ни один поклонник виртуальных развлечений не отказался бы от продолжения RDR 2, особенно если бы в нем принял какое-то участие Роджер Кларк.