Kingdom Come: Deliverance 2 обещает неповторимый опыт не только благодаря огромному открытому миру, который вдвое превосходит предыдущую часть игры, но и благодаря монументальному сценарию, информирует Games 24.

А тем временем Kingdom Come Deliverance 2 отложено: новая дата одного из самых ожидаемых проектов

Режиссер и главный сценарист Даниэль Вавра вместе с ведущим дизайнером Прокопом Йирсой недавно сообщили, что сценарий игры достиг 2,2 миллиона слов, что эквивалентно примерно 11 000 печатных страниц. Напомним, что сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 составлял около 1 миллиона слов.

Для сравнения, Baldur's Gate 3, разработанная Larian Studios, сейчас является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса по самому большому сценарию видеоигр, содержащий около 2 миллионов слов. Если подсчеты Вавры и Йирсы являются точными, то Kingdom Come: Deliverance 2 может установить новый рекорд на самый большой сценарий в игровой индустрии.

В дополнение к своему рекордному сценарию, Kingdom Come: Deliverance 2 будет иметь значительно больший открытый мир, предлагая игрокам исследовать обширный средневековый ландшафт. На gamescom 2024 разработчики продемонстрировали 25-минутную демонстрацию игрового процесса, дав фанатам представление о том, чего ожидать от этой чрезвычайно амбициозной игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 – смотрите видео

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Игра будет доступна на ПК (через Steam и Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и Xbox Series S, начиная с 11 февраля 2025 года.