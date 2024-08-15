Началось все с того, что вчера, 14 августа, появились первые слухи от розничных продавцов, согласно которым продолжение откладывается. Они даже назвали новую точную дату. Сегодня студия Warhorse сделала официальное заявление, в котором подтвердила перенос и дату, которая фигурировала в слухах.

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Когда выйдет Kingdom Come Deliverance 2

Студия подтвердила, что теперь релиз игры запланирован на 11 февраля 2025 года.

Мы целились на конец года, и почти успели, хотя "почти" – недостаточно хорошо,

– сказал пиарщик Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг в видео, размещенном на страницах игры в соцсетях.

В своей публикации компания отмечает, что "ждать придется долго", но многое разработчики покажут до релиза:

20-минутную демонстрацию игрового процесса на Gamescom 2024.

Коллекционное издание.

Отзывы прессы и блогеров.

Релиз нового трейлера ожидается в следующий вторник во время Gamescom Opening Night Live, а пока предлагаем посмотреть ролик, который компания выпустила в апреле.

Трейлер Kingdom Come Deliverance 2: видео