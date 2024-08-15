Почалося все з того, що вчора, 14 серпня, з'явилися перші чутки від роздрібних продавців, згідно з якими продовження відкладається. Вони навіть назвали нову точну дату. Сьогодні студія Warhorse зробила офіційну заяву, в якій підтвердила перенесення й дату, яка фігурувала у чутках.

Дивіться також Нову гру від Valve тестують 22 тисячі гравців: що про неї кажуть перші відгуки

Коли вийде Kingdom Come Deliverance 2

Студія підтвердила, що тепер реліз гри заплановано на 11 лютого 2025 року.

Ми цілилися на кінець року, і майже встигли, хоча "майже" – недостатньо добре,

– сказав піарник Warhorse Studios Тобіас Штольц-Цвіллінг у відео, розміщеному на сторінках гри у соцмережах.

У своїй публікації компанія зазначає, що "чекати доведеться довго", але багато чого розробники покажуть до релізу:

20-хвилинну демонстрацію ігрового процесу на Gamescom 2024.

Колекційне видання.

Відгуки преси та блогерів.

Реліз нового трейлера очікується наступного вівторка під час Gamescom Opening Night Live, а поки що пропонуємо подивитися ролик, який компанія випустила у квітні.

Трейлер Kingdom Come Deliverance 2: відео