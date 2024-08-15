Почалося все з того, що вчора, 14 серпня, з'явилися перші чутки від роздрібних продавців, згідно з якими продовження відкладається. Вони навіть назвали нову точну дату. Сьогодні студія Warhorse зробила офіційну заяву, в якій підтвердила перенесення й дату, яка фігурувала у чутках.
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Коли вийде Kingdom Come Deliverance 2
Студія підтвердила, що тепер реліз гри заплановано на 11 лютого 2025 року.
Ми цілилися на кінець року, і майже встигли, хоча "майже" – недостатньо добре,
– сказав піарник Warhorse Studios Тобіас Штольц-Цвіллінг у відео, розміщеному на сторінках гри у соцмережах.
У своїй публікації компанія зазначає, що "чекати доведеться довго", але багато чого розробники покажуть до релізу:
- 20-хвилинну демонстрацію ігрового процесу на Gamescom 2024.
- Колекційне видання.
- Відгуки преси та блогерів.
Реліз нового трейлера очікується наступного вівторка під час Gamescom Opening Night Live, а поки що пропонуємо подивитися ролик, який компанія випустила у квітні.
Трейлер Kingdom Come Deliverance 2: відео