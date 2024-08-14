Проєкт під назвою Deadlock – це MOBA-шутер, схожий за своєю ідеєю на інший хіт компанії, Dota 2. Перші відгуки виявилися вельми позитивними. Це й не дивно: Valve, судячи з усього, кинула на неї всі сили й ресурси, тоді як інші її проєкти страждають від нестачі уваги. Схоже, майбутній проєкт, дати виходу якого ми ще не чули, вже знаходиться на стадії поступового запуску.

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Deadlock повинен стати великим успіхом

Гра ще не була офіційно анонсована компанією і розробники майже про неї не говорили, хоча зараз ми бачимо явні натяки на те, що щось довкола неї відбувається. Цілком імовірно, що Valve відкрила гру для тестування, щоб оцінити, наскільки успішною вона може бути за умови належної піар-кампанії. Кількість гравців, безумовно, вражає, зважаючи на те, що ніхто й ніде не бачив жодних оголошень про набір бета-тестерів.

Отож, судячи з усього, Deadlock – це і є той самий таємничий проєкт, який створюється з 2018 року разом із IceFrog, котрий стояв за створенням оригінальної Dota, що входила до складу Warcraft III, як окрема карта.

Ветеран Valve Тайлер Маквікер назвав Deadlock "наступною Dota". За його словами, гра виглядає так, "ніби у Valorant, Overwatch, Dota 2 і Team Fortress 2 народилася дитина". Тобто можна очікувати в новому проєкті щось із кожної з цих ігор.

Журналісти деяких ігрових видань отримали запрошення на тестування й змогли підтвердити багато деталей про гру, що просочилися в мережу. Наразі є 20 героїв на вибір, і ви можете увійти в режим пісочниці, щоб випробувати кожного з них. Ви також можете переглядати поточні матчі, щоб краще зрозуміти, що відбувається, перш ніж ви будете готові зануритися в гру. Тестова збірка показує, що сервери відкриті щодня, щонайменше 12 годин на день.

Дивіться, як виглядає ігровий процес у Deadlock: відео

Це шутер 6 на 6 , як в оригінальній Overwatch, де ваша команда героїв намагається домінувати на карті, повільно виснажуючи команду суперників і відтісняючи їх назад. Але ви також очолюєте армію NPC, які рухаються чотирма різними доріжками, щоб знищити стаціонарну оборону команди суперника, трохи схожу на Dota 2 або інші MOBA-ігри.

, як в оригінальній Overwatch, де ваша команда героїв намагається домінувати на карті, повільно виснажуючи команду суперників і відтісняючи їх назад. Але ви також очолюєте армію NPC, які рухаються чотирма різними доріжками, щоб знищити стаціонарну оборону команди суперника, трохи схожу на Dota 2 або інші MOBA-ігри. Тут не буває простоїв. Це постійна війна між десантниками вашої команди і десантниками ворожої команди, які продовжують відроджуватися і наступати на ворожі позиції, хвиля за хвилею. Але вони не можуть прорватися, якщо людиноподібні герої не допоможуть їм потужною зброєю, здібностями і поліпшеннями.

Люди також не можуть легко прорватися без своєї армії NPC – тобто це цілий симбіоз, який потребує взаємодії та допомоги. Щоб знищити Вартових, що вивергають енергію, або здоровенних Блукачів, які перекривають вам шлях, потрібні скоординовані зусилля. Кульмінацією кожного поєдинку є битва з ворожим Покровителем, гігантською плавучою кулею зі зброєю та променями смерті.

Це не гра на кшталт Valorant чи Apex Legends, де влучне прицілювання є ключовим моментом. Вона схожа на Overwatch, або, можливо, навіть більше на Team Fortress 2 з її плаваючим геймплеєм, що виснажує здоров'я. Ви можете перти вперед, лікуватись і відступати, навіть якщо на вашому шляху величезна кількість ворожого вогню,

– пише Шон Голлістер з The Verge.

Він додає: "Кожен матч стає все смертоноснішим і смертоноснішим, коли ви відкриваєте здібності своїх героїв і купуєте навички, багато з яких дають вам більше шкоди в секунду. Інші дають змогу красти життя, захищати від ударів тощо. Кожен персонаж також має сильні та легкі атаки ближнього бою, і ви можете парирувати атаку ближнього бою, щоб оглушити супротивника".

Допомагає те, що є багато способів ухилятися від ворожих куль і пересуватися по карті: ви можете ковзати, стрибати, стрибати в повітрі, робити подвійний стрибок, а також забиратися на уступи. На кожній з чотирьох смуг гри також є канатна дорога, яка дозволяє вам безкоштовно добиратися до місця бою (і з нього).

Загалом перші відгуки про гру є дуже позитивними. Вона не дає засумувати. Цілком можливо, що Valve цілиться на ще одного фаворита кіберспортивних турнірів.