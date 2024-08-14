Проект под названием Deadlock – это MOBA-шутер, похожий по своей идее на другой хит компании, Dota 2. Первые отзывы оказались весьма положительными. Это и не удивительно: Valve, судя по всему, бросила на нее все силы и ресурсы, тогда как другие ее проекты страдают от недостатка внимания. Похоже, будущий проект, даты выхода которого мы еще не слышали, уже находится на стадии постепенного запуска.

Смотрите также Стали известны все персонажи и новые детали будущей игры Deadlock от Valve

Deadlock должен стать большим успехом

Игра еще не была официально анонсирована компанией и разработчики почти о ней не говорили, хотя сейчас мы видим явные намеки на то, что что-то вокруг нее происходит. Вполне вероятно, что Valve открыла игру для тестирования, чтобы оценить, насколько успешной она может быть при условии надлежащей пиар-кампании. Количество игроков, безусловно, впечатляет, учитывая то, что никто и нигде не видел никаких объявлений о наборе бета-тестеров.

Так что, судя по всему, Deadlock – это и есть тот самый таинственный проект, который создаётся с 2018 года вместе с IceFrog, который стоял за созданием оригинальной Dota, входившей в состав Warcraft III, как отдельная карта.

Ветеран Valve Тайлер Маквикер назвал Deadlock "следующей Dota". По его словам, игра выглядит так, "будто у Valorant, Overwatch, Dota 2 и Team Fortress 2 родился ребенок". То есть можно ожидать в новом проекте что-то из каждой из этих игр.

Журналисты некоторых игровых изданий получили приглашение на тестирование и смогли подтвердить многие просочившиеся в сеть детали об игре,. Сейчас есть 20 героев на выбор, и вы можете войти в режим песочницы, чтобы испытать каждого из них. Вы также можете просматривать текущие матчи, чтобы лучше понять, что происходит, прежде чем вы будете готовы погрузиться в игру. Тестовая сборка показывает, что серверы открыты ежедневно, по меньшей мере 12 часов в день.

Смотрите, как выглядит игровой процесс в Deadlock: видео

Это шутер 6 на 6 , как в оригинальной Overwatch, где ваша команда героев пытается доминировать на карте, медленно истощая команду соперников и оттесняя их назад. Но вы также возглавляете армию NPC, которые двигаются четырьмя разными дорожками, чтобы уничтожить стационарную оборону команды соперника, немного похожую на Dota 2 или другие MOBA-игры.

, как в оригинальной Overwatch, где ваша команда героев пытается доминировать на карте, медленно истощая команду соперников и оттесняя их назад. Но вы также возглавляете армию NPC, которые двигаются четырьмя разными дорожками, чтобы уничтожить стационарную оборону команды соперника, немного похожую на Dota 2 или другие MOBA-игры. Здесь не бывает простоев. Это постоянная война между десантниками вашей команды и десантниками вражеской команды, которые продолжают возрождаться и наступать на вражеские позиции, волна за волной. Но они не могут прорваться, если человекоподобные герои не помогут им мощным оружием, способностями и улучшениями.

Люди также не могут легко прорваться без своей армии NPC – то есть это целый симбиоз, который нуждается во взаимодействии и помощи. Чтобы уничтожить Стражей, извергающих энергию, или здоровенных Ходоков, которые перекрывают вам путь, нужны скоординированные усилия. Кульминацией каждого поединка является битва с вражеским Покровителем, гигантским плавучим шаром с оружием и лучами смерти.

Это не игра вроде Valorant или Apex Legends, где точное прицеливание является ключевым моментом. Она похожа на Overwatch, или, возможно, даже больше на Team Fortress 2 с ее плавающим геймплеем, что истощает здоровье. Вы можете перти вперед, лечиться и отступать, даже если на вашем пути огромное количество вражеского огня,

– пишет Шон Голлистер из The Verge.

Он добавляет: "Каждый матч становится все смертоноснее и смертоноснее, когда вы открываете способности своих героев и покупаете навыки, многие из которых дают вам больше урона в секунду. Другие позволяют красть жизни, защищать от ударов и тому подобное. Каждый персонаж также имеет сильные и легкие атаки ближнего боя, и вы можете парировать атаку ближнего боя, чтобы оглушить противника".

Помогает то, что есть много способов уклоняться от вражеских пуль и передвигаться по карте: вы можете скользить, прыгать, прыгать в воздухе, делать двойной прыжок, а также забираться на уступы. На каждой из четырех полос игры также есть канатная дорога, которая позволяет вам бесплатно добираться к месту боя (и с него).

В общем первые отзывы об игре очень положительные. Она не дает заскучать. Вполне возможно, что Valve целится на еще одного фаворита киберспортивных турниров.