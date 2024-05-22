Немного новых деталей

Большинство начальной информации мы получили от пользователя с ником GabeFollower, который опубликовал некоторые скупые подробности и скриншоты из будущей игры, пишет Games 24. Но, судя по всему, с тех пор он получил юридические претензии, поскольку мог нарушить соглашение о неразглашении.

Смотрите также Секретную игру от Valve, известную ранее как Neon Prime, раскрыли в новой утечке

По крайней мере об этом рассказало издание Insider Gaming, которое смогло поговорить с собственным источником внутри компании. Журналист Том Хендерсон, один из самых известных инсайдеров игровой индустрии пишет, что с ним поделились некоторыми новыми данными об игре, включая новые кадры, но при условии, что они не станут достоянием общественности.

Хендерсон говорит, что игра действительно называется Deadlock и сейчас находится на стадии альфа-версии. Официально она описывается как "ранняя разработка с большим количеством экспериментальных игровых функций и арт-активов".

Как уже сообщалось, игра представляет собой шутер от третьего лица, где на большой карте сходятся 12 игроков в двух командах. Герои включают магов, роботов, фэнтезийных существ, людей и других. Сейчас существует 19 различных героев, каждый из которых имеет различные способности и стили игры, которые вы привыкли ожидать от проекта в жанре MOBA. Здесь есть персонажи с дальним и ближним типом атаки, целители, ассасины и даже те, что пользуются транспортом и металлической броней.

Игроки описывают игру как очень похожую на DOTA 2 с точки зрения игрового цикла и механик .

. Это включает в себя убийство врагов и волн крипов, чтобы получить игровую валюту, которая здесь выражена в душах.

Души позволяют покупать предметы, делающие вашего героя сильнее.

И крипы, и герои после смерти порождают душу, которая поднимается вверх и улетает, когда они умирают.

Крепы появляются случайным образом по всей карте, включая большого босса с искусственным интеллектом посреди карты. Некоторые игроки также отметили, что существуют "урны духов", которые игроки могут поставить посреди карты, чтобы дать всей команде больше душ (носитель урны духов виден всем игрокам на карте).

Герои

Список героев, полученный Insider Gaming, может быть неполный. К тому же если компания пока что не вышла за пределы альфа-версии, то к релизу их может появиться больше.

Список персонажей Valve's Deadlock:

Abrams – персонаж, похожий на горгулью-демона.

Bebop – красный робот, у которого, похоже, отсутствует глаз.

Dynamo – еще один робот.

Grey Talon – индейский персонаж с луком.

Haze.

Infernus.

Айви — бес.

Кельвин.

Леди Гайст.

Lash – воин.

McGinnis – сварщик или кузнец.

Mo & Krill – дуэт обезьяны и свиньи.

Paradox.

Pocket.

Seven.

Vindicta – персонаж, похожий на вампира.

Warden – полицейский.

Wraith – охотник за головами.

Ямато — персонаж, похожий на самурая.

Дата выхода Deadlock еще не определена. Не было и анонсов. Предположительно, игру следует ждать не раньше 2025 года.