Компания Sony Interactive Entertainment вечером 29 апреля официально раскрыла список бесплатных игр для подписчиков базового уровня сервиса PlayStation Plus на май 2026 года. На этот раз подборка вызвала особенно теплую реакцию среди игроков.

Смотрите также The Blood of Dawnwalker получила дату выхода: 13 минут геймплея и старт предзаказов

Какие игры вошли в майскую подборку?

Главной игрой месяца стал футбольный симулятор EA Sports FC 26 от Electronic Arts. Это самая актуальная часть серии на сегодня, которая вышла в сентябре 2025 года. Подписчики смогут добавить игру в библиотеку как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5.

Пользователи Reddit обратили внимание на интересную закономерность: в мае 2022 года подписчикам раздали FIFA 22, а в мае 2024-го – EA Sports FC 24. Теперь в майской подборке появилась и EA Sports FC 26, что многие восприняли как уже почти традиционный ход Sony.

Второй крупной игрой стала Wuchang: Fallen Feathers – фэнтезийный ролевой боевик от китайской студии Leenzee Games. Игра вышла прошлым летом и доступна исключительно для PlayStation 5. Проект привлек внимание благодаря мрачной атмосфере, восточному фэнтезийному стилю и динамичной боевой системе.

Третьим проектом в подборке стал Nine Sols – двумерный экшен-платформер с выразительным восточным стилем, вдохновленный Sekiro: Shadows Die Twice. За разработку отвечала тайваньская студия Red Candle Games, известная по играм Detention и Devotion. Игра будет доступна как на PS4, так и на PS5.

Подборка майских игр в подписке PlayStation Plus / Фото Sony

Как игроки отреагировали на майскую подборку?

В комментариях под анонсом и в обсуждениях на Reddit пользователи назвали майскую раздачу одной из самых сильных за последнее время. Один из игроков отметил, что это один из лучших месяцев в истории сервиса, ведь все три проекта могут заинтересовать очень широкую аудиторию.

Когда игры станут доступными?

Получить эти игры можно будет с 5 мая по 1 июня. В то же время до 4 мая еще остается возможность активировать апрельскую подборку, в которую входят Lords of the Fallen для PS5, Sword Art Online: Fractured Daydream для PS5, а также сборник Tomb Raider I – III Remastered для PS4 и PS5.