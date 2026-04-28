Во время трансляции Road to Launch издатель Bandai Namco и польская студия Rebel Wolves наконец-то назвали дату выхода амбициозной вампирской RPG The Blood of Dawnwalker. Игра поступит в продажу 3 сентября 2026 года. Эту информацию также подтвердил релиз на странице игры в Steam.

Релиз запланирован для PC– в Steam и Microsoft Store, а также для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Вместе с анонсом студия представила новый сюжетный трейлер., который подробнее показал атмосферу будущей игры и конфликт истории.

Предзаказ уже открыт. Стандартное издание стоит 70 долларов. За расширенное издание Eclipse Edition придется заплатить 80 долларов. В него входят цифровая энциклопедия мира игры, официальный саундтрек и цифровой комикс.

Трейлер The Blood of Dawnwalker– смотрите видео:

Что известно об игре?

События The Blood of Dawnwalker разворачиваются в отдаленном регионе Карпат XIV века. Игрокам достанется роль Коэна – полувампира, который имеет всего 30 дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью из рук могущественного вампира Брэнсиса.

Во время презентации также показали 13 минут геймплей бета-версии. В ролике продемонстрировали исследование открытого мира, боевую систему, использование вампирских способностей, развитие персонажа, систему репутации и исполнения квестов.

Геймплей The Blood of Dawnwalker– смотрите видео:

Авторы описывают игру как "нарративную песочницу", где нет жесткого деления на основные и второстепенные задачи. Сюжет обещает быть нелинейным, с морально неоднозначными выборами, романтическими линиями и большим влиянием решений игрока на развитие событий.

Отдельно разработчики отметили отсутствие микротранзакций, поддержке 15 языков и использовании движителя Unreal Engine 5, который должен обеспечить современную графику и подробный открытый мир.

Кроме того, были представлены системные требования для ПК-версии игры.



Системные требования The Blood of Dawnwalker / Фото Rebel Wolves

Как создавали The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker– дебютный проект студии Rebel Wolves, которую в 2022 году основал бывший режиссер The Witcher 3: Wild Hunt Конрад Томашкевич после ухода из CD Projekt Red. После 17 лет работы в компании он решил перейти в меньшую команду, где можно сохранить больше творческой свободы и быстрее принимать решения.

Вместе с ним к Rebel Wolves присоединились и другие ветераны CD Projekt Red– его брат Матеуш Томашкевич, который ранее отвечал за квесты в Cyberpunk 2077, а также сценарист Якуб Шамалек, дизайнер Даниэль Садовский и артдиректор Бартломей Гавел. Фактически студия собрала команду ключевых авторов The Witcher и Cyberpunk, но уже для создания собственной новой вселенной.

Сам Конрад Томашкевич рассказывал для The Game Business, что запуск студии прошел неожиданно легко: он поначалу финансировал проект самостоятельно, а инвесторов удалось найти быстро, потому что многие люди хотели работать именно с этой командой. По его словам, даже набор разработчиков не стал проблемой– наоборот, студия довольно быстро собрала сильный коллектив, а первые фокус-тесты игры принесли положительные результаты.

Сегодня над игрой работает команда из 150 человек. Разработчики отмечают, что заведомо не хотели создавать еще одну RPG по шаблону больших AAA-проектов. Именно поэтому в игре можно игнорировать часть задач, менять судьбы персонажей и даже сразу идти к главному антагонисту, как писал раньше TechRadar.

The Blood of Dawnwalker позволит игроку играть так, как ему удобно / Фото Rebel Wolves

У украинцев уже есть претензии

После презентации The Blood of Dawnwalker часть украинской аудитории осталась недовольна. И дело не в гейплее или двигателе, а в том, что игра не будет иметь украинской локализации (по крайней мере, на старте).

В соцсетях украинские игроки уже обратили внимание на это, особенно учитывая то, что действие игры частично вдохновлено Карпатским регионом, а сама студия происходит из Польши и хорошо знакома с аудиторией Восточной Европы.

Для многих фанатов это стало неприятным моментом., проекты такого масштаба все чаще получают украинский перевод уже на старте. Поэтому часть игроков надеется, что Rebel Wolves или Bandai Namco просмотрят это решение ближе к релизу. Пока же официального подтверждения украинской локализации нет.