Під час трансляції Road to Launch видавець Bandai Namco та польська студія Rebel Wolves нарешті назвали дату виходу амбітної вампірської RPG The Blood of Dawnwalker. Гра надійде у продаж 3 вересня 2026 року. Цю інформацію також підтвердив реліз на сторінці гри в Steam.

Реліз запланований для PC – у Steam та Microsoft Store, а також для PlayStation 5 і Xbox Series X|S. Разом із анонсом студія представила новий сюжетний трейлер, який детальніше показав атмосферу майбутньої гри та центральний конфлікт історії.

Передзамовлення вже відкриті. Стандартне видання коштує 70 доларів. За розширене видання Eclipse Edition доведеться заплатити 80 доларів. До нього входять цифрова енциклопедія світу гри, офіційний саундтрек і цифровий комікс.

Що відомо про гру?

Події The Blood of Dawnwalker розгортаються у віддаленому регіоні Карпат XIV століття. Гравцям дістанеться роль Коена − напіввампіра, який має лише 30 днів і 30 ночей, щоб урятувати свою родину з рук могутнього вампіра Бренсіса.

Під час презентації також показали 13 хвилин геймплею бета-версії. У ролику продемонстрували дослідження відкритого світу, бойову систему, використання вампірських здібностей, розвиток персонажа, систему репутації та виконання квестів.

Автори описують гру як "наративну пісочницю", де немає жорсткого поділу на основні та другорядні завдання. Сюжет обіцяє бути нелінійним, із морально неоднозначними виборами, романтичними лініями та значним впливом рішень гравця на розвиток подій.

Окремо розробники наголосили на відсутності мікротранзакцій, підтримці 15 мов і використанні рушія Unreal Engine 5, який має забезпечити сучасну графіку та деталізований відкритий світ.

Крім того, було представлено системні вимоги для ПК-версії гри.



Системні вимоги The Blood of Dawnwalker / Фото Rebel Wolves

Як створювали The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker – дебютний проєкт студії Rebel Wolves, яку у 2022 році заснував колишній режисер The Witcher 3: Wild Hunt Конрад Томашкевич після відходу з CD Projekt Red. Після 17 років роботи в компанії він вирішив перейти до меншої команди, де можна зберегти більше творчої свободи та швидше ухвалювати рішення.

Разом із ним до Rebel Wolves приєдналися й інші ветерани CD Projekt Red – його брат Матеуш Томашкевич, який раніше відповідав за квести в Cyberpunk 2077, а також сценарист Якуб Шамалек, дизайнер Даніель Садовський та артдиректор Бартломей Гавел. Фактично студія зібрала команду ключових авторів The Witcher і Cyberpunk, але вже для створення власного нового всесвіту.

Сам Конрад Томашкевич розповідав для The Game Business, що запуск студії пройшов несподівано легко: він спочатку фінансував проєкт самостійно, а інвесторів вдалося знайти швидко, бо багато людей хотіли працювати саме з цією командою. За його словами, навіть набір розробників не став проблемою – навпаки, студія досить швидко зібрала сильний колектив, а перші фокус-тести гри дали позитивні результати.

Сьогодні над грою працює команда зі 150+ людей. Розробники наголошують, що свідомо не хотіли створювати ще одну RPG за шаблоном великих AAA-проєктів. Саме тому в грі можна ігнорувати частину завдань, змінювати долі персонажів і навіть одразу йти до головного антагоніста, як писав раніше TechRadar.

The Blood of Dawnwalker дозволить гравцю грати так, як йому зручно / Фото Rebel Wolves

Українці вже мають претензії

Після презентації The Blood of Dawnwalker частина української аудиторії залишилася незадоволеною. І справа не в гейплеї чи рушії, а у тому, що гра не матиме української локалізації (принаймні на старті).

У соцмережах українські гравці вже звернули увагу на це, особливо з огляду на те, що дія гри частково натхненна Карпатським регіоном, а сама студія походить із Польщі та добре знайома з аудиторією Східної Європи.

Для багатьох фанатів це стало неприємним моментом, адже проєкти такого масштабу дедалі частіше отримують український переклад вже на старті. Через це частина гравців сподівається, що Rebel Wolves або Bandai Namco переглянуть це рішення ближче до релізу. Наразі ж офіційного підтвердження української локалізації немає.