В индустрии виртуальных развлечений существует классификация по которой лучшие, наиболее высокобюджетные игры принято называть "ААА" проектами, информирует Games 24.
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Что означает "ААА" для геймеров?
"ААА" или "трипл эй" – это фактически уровень игр, который им присваивают по масштабам, технологичностью и бюджетом потраченным на создание.
Важно понимать, что уровень ААА не гарантирует качества игры / Фото с Reddit
К факторам оценки включают:
- размер команды разработчиков;
- общую смету создания игры;
- масштабы маркетинговой кампании;
- зависимость от издателя;
- уровень графики и технологий;
- ожидания от игры;
- и тому подобное.
Хотя рамки этой классификации являются достаточно размытыми и ситуативными, она прочно вжилась в индустрию и лексикон геймеров.
Примеры употребления
Употребление термина кажется нам ограниченным рамками гейминга и его действительно трудно имплементировать в повседневную жизнь.
Видел новый трейлер Сталкера? Это же настоящий ААА!, – вот так можно правдиво использовать этот специфический термин.
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Откуда происходит термин?
Термин "AAA" или "Triple A" начали использовать в индустрии видеоигр в конце 1990-х. Считается, что тогда розничные торговцы пытались подобным образом оценить интерес публики к будущим проектам.
В игровой журналистике термин впервые использовали в пресс-релизе издания Infogrames в июне 2000 года.
Что касается его происхождения, то выражение и дальнейшая классификация, скорее всего, были заимствованы из системы рейтингов облигаций кредитной индустрии, созданной еще в 1909 году компанией Moody's.
Согласно ему, каждая потенциальная инвестиция получает оценку рискованности, а возможности уровня ААА представляют собой самый безопасный вариант, который практически гарантированно принесет ожидаемую прибыль.