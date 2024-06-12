У індустрії віртуальних розваг існує класифікація за якою найкращі, найбільш високобюджетні ігри заведено називати "ААА" проєктами, інформує Games 24.
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Що означає "ААА" для геймерів?
"ААА" або ж "тріпл ей" – це фактично рівень ігор, який їм присвоюють за масштабами, технологічністю та бюджетом витраченим на створення.
Важливо розуміти, що рівень ААА не гарантує якості гри / Фото з Reddit
До факторів оцінки включають:
- розмір команди розробників;
- загальний кошторис створення гри;
- масштаби маркетингової кампанії;
- залежність від видавця;
- рівень графіки та технологій;
- очікування від гри;
- тощо.
Хоча рамки цієї класифікації є досить розмитими й ситуативними, вона міцно вжилася в індустрію та лексикон геймерів.
Приклади вживання
Вжиток терміну видається нам обмеженим рамками геймінгу і його направду важко імплементувати в повсякденне життя.
Бачив новий трейлер Сталкера? Це ж справжній ААА!, – ось так можна правдиво використати цей специфічний термін.
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Звідки походить термін?
Термін "AAA" або ж "Triple A" почали використовувати в індустрії відеоігор наприкінці 1990-х. Вважається, що тоді роздрібні торговці намагалися подібним чином оцінити інтерес публіки до майбутніх проєктів.
У ігровій журналістиці термін вперше використали в пресрелізі видання Infogrames у червні 2000 року.
Щодо його походження, то вислів та подальша класифікація, швидше за все, були запозичені з системи рейтингів облігацій кредитної індустрії, створеної ще у 1909 році компанією Moody's.
Згідно з ним, кожна потенційна інвестиція отримує оцінку ризикованості, а можливості рівня ААА являють собою найбезпечніший варіант, який практично гарантовано принесе очікуваний прибуток.